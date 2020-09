Dal 25 settembre al 17 ottobre

Una rassegna di spettacoli presso lo Spasimo di Palermo, dal titolo “PAROLA a PALERMO”. E’ questo il tema di una co.produzione tra il Comune di Palermo ed il Teatro biondo che andrà in scena dal 25 settembre al 17 ottobre 2020.

Per questo, saranno valutate le proposte artistiche di soggetti giuridici operanti nel settore dello spettacolo in modo professionale, con sede legale a Palermo che riguardino prosa, poesia, teatro di narrazione con testi di qualunque epoca, editi o inediti, la cui interpretazione abbia una durata compresa tra i 40 e i 100 minuti. Eventuali testi di autori tutelati dovranno essere già registrati in Siae e il proponente dovrà possederne il diritto di rappresentazione.

I soggetti proponenti potranno presentare solo una proposta artistica e dovranno essere, in possesso dei requisiti di legge per contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

Tutte le proposte dovranno essere inviate alla mail – parolaapalermo@teatrobiondo.it – entro le ore 24:00 del giorno 20 settembre 2020.

Queste dovranno contenere, tra le altre; la relazione dettagliata dell’iniziativa rispetto ai contenuti, tempi e modalità di realizzazione e l’indicazione degli artisti coinvolti, il curriculum degli artisti dai quali è possibile evincere l’appartenenza al territorio, il preventivo dei costi, che non dovrà superare i 4 mila euro (iva compresa), da cui saranno detratti i costi relativi alla SIAE;

Successivamente una commissione composta da incaricati dalla Direzione del teatro e da un componente dell’Amministrazione Comunale, stilerà una graduatoria delle proposte pervenute, valutandone il valore artistico secondo dei criteri predeterminati e la congruità della relativa richiesta economica.

Proprio stamane il teatro Biondo ha presentato la sua nuova stagione, ricca di novità e di progetti speciali, nonostante le limitazioni imposte dalle norme per il contenimento del Covid 19, che fino a dicembre non permetteranno di accogliere più di 200 spettatori a spettacolo.

Sono previste 11 produzioni, 5 ospitalità e alcuni progetti speciali di rilievo internazionale, che coinvolgeranno, tra gli altri, la regista Irina Brook e la Compagnia di Pina Bausch.

La stagione sarà inaugurata il 21 ottobre con Viva la Vida di Pino Cacucci nella messa in scena di Gigi Di Luca interpretata da Pamela Villoresi, che dopo la sera della prima, lo scorso marzo, è stata vista da un solo spettatore in sala per tre repliche e da più di 10.000 spettatori in streaming durante il lockdown.