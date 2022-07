Il 19 luglio al Circolo Velico di Sferracavallo

“Compagni di viaggio” della comunità scientifica internazionale per parlare di tecnologia e futuro in Sicilia davanti alla Baia del Corallo, presso il Circolo Velico di Sferracavallo, in provincia di Palermo. Si tratta di una conversazione estiva su tecnologie, robotica, Sicilia, futuro, metaverso e fantascienza.

L’evento in collaborazione con Unipa

È l’evento promosso dal Circolo Velico di Sferracavallo (CVSF) in collaborazione con l’Università di Palermo e il CNR, che si svolgerà il prossimo martedì 19 luglio. Il CVSF, si presta a collaborazioni che utilizzino lo sport, la cultura e la ricerca quali strumenti di sviluppo sostenibile e di riqualificazione economica e sociale, potenziando i fattori di attrattività del territorio. Per questo motivo CVSF ha stipulato accordi specifici con alcune tra le principali istituzioni di ricerca e scientifiche del territorio, tra cui l’Università di Palermo e il CNR, volti alla divulgazione culturale e scientifica.

Il libro “Compagni di viaggio”

Il primo evento ha per protagonisti Paolo Dario e Giuseppe Anerdi che presenteranno il loro libro “Compagni di viaggio”. Basandosi sulla loro esperienza di 40 anni di robotica, Paolo Dario, riconosciuto luminare internazionale nel campo della robotica e professore emerito della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, e Giuseppe Anerdi, ingegnere nucleare amministratore delegato di Società a forte contenuto innovativo anche nell’ambito di grandi gruppi industriali, condivideranno riflessioni e suggestioni con il pubblico. Insieme a loro interverranno Enrico Napoli, Prorettore Vicario dell’Università di Palermo con i docenti ordinari Salvatore Gaglio, esperto d’Intelligenza Artificiale, e Antonio Chella, luminare siciliano di robotica, Pietro Perconti professore ordinario di filosofia dell’Università di Messina da sempre attento alla robotica e agli aspetti sociali e umani, e il Ignazio Infantino del CNR, coordinatore del nodo siciliano del Centro di Competenza nazionale ARTES 4.0 con focus su robotica e intelligenza artificiale.

Il sogno di creature artificiali intelligenti

Introdurrà l’evento Enza Spadoni, Innovation Manager della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Coordinatrice della Commissione Ricerca e Università dell’Associazione nazionale Donne 4.0, che ha promosso l’iniziativa, e conduce Elizabeth Parisi, imprenditrice ICT e membro del Comitato Direttivo di Palermoscienza, associazione dedicata alla disseminazione scientifica. “Da tempo il sogno di realizzare creature artificiali intelligenti simili a noi – dicono gli organizatori – ha stimolato le sfide degli ingegneri, arricchito le speculazioni dei filosofi, suscitato le preoccupazioni di sociologi e bioetici ed esaltato la creatività di romanzieri e cineasti. Al confine tra scienza e fantascienza, sulla base della loro esperienza di ricerca e con lo spirito dell’ingegnere “umanista”, attento sia ai portati della scienza e della tecnologia che alle molteplici sfaccettature della cultura, Giuseppe Anerdi e Paolo Dario propongono un percorso insieme a questi compagni di viaggio con escursioni tra tecno-utopie e post-umano nel mondo dei robot companion”.