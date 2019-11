È stato trasferito all’ospedale Villa Sofia il giornalista impiegato del Goethe Institut picchiato da un giovane di 19 anni nel corso di una banale lite in una strada pedonale nei pressi di via Alessandro Paternostro.

L’uomo, residente a Palermo da anni, è stato operato e si trova ancora in pericolo di vita. I medici non hanno sciolto la prognosi. Oggi ci sarà l’udienza di convalida del fermo per il giovane palermitano che ha colpito con alcuni pugni al volto la vittima. Le indagini sono condotte dai carabinieri.