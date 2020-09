A Palermo

Sono 26 i varchi di ingresso alla ZTL centrale per i quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha autorizzato l’installazione delle telecamere per il controllo automatico degli accessi.

La Sispi, che era già stata incaricata dal Comune ha già avviato i sopralluoghi con l‘Enel e la ditta incaricata dell’installazione per le verifiche tecniche.

I lavori di installazione di tutti i varchi con i relativi sistemi di telecontrollo dureranno complessivamente al massimo 90 giorni.

Lo scorso mese di gennaio il consigliere della Lega Igor Gelarda aveva denunciato “La Ztl a Palermo di fatto non esiste, come tante altre cose annunciate o propagandate dal sindaco Orlando e dall’assessore Catania perché cartina alla mano abbiamo fatto un giro in tutto il perimetro e soltanto 5 varchi su una trentina sono provvisti di telecamere per il controllo”.

Secondo i consiglieri leghisti, “i varchi regolarmente controllati sono quelli di Porta Felice, di via Madonna di Portosalvo, di via Roma, di via Volturno/piazza Verdi, dietro il teatro Massimo, e di via Gagini. Facendo, però, un giro in città, conducono dentro la Ztl – sottolineano -, ma non sono controllate da telecamere numerose strade”.

“Forse ci è sfuggito qualche accesso, ma già così i numeri sono impietosi: 22 non presidiati su 27 contati. Come si fa a promulgare un’ordinanza se non si riesce a far rispettare?”

Questo l’elenco dei siti.

1) VIA S. SEBASTIANO

2) VIA ALLORO

3) VIA CERVELLO

4) VIC. DEL PALLONE

5) vIA C. PARDI

6) VIA FILANGERI

7) C.SO DEI MILLE

8) VIA MAQUEDA

9) VIA C. BATTISTI

10) VIA G.NNI GRASSO ANG. VIA P MIGNOSI

11) VIA A. MUSCO ANG. VIA G.NNI GRASSO

12) VIA M.LE LO GIUDICE

13) VIA S. F.SCO SAVERIO

14) VIA L. CADORNA

15) PIAZZA BARONIO MANFREDI

16) VIA G.L. BARBIERI

17) PORTA NUOVA

18) VIA PAPIRETO

19) VIA M. BONELLO

20) P.ZZA DEL NOVIZIATO

21) via Luigi Siciliano Villanueva provenendo dalla via G.Luigi Cadorna;

22) VIA ROMA (OLIVELLA)

23) VIA DEGLI ANGELINI

24) PIAZZA S.TA TERESA

25) via Gen. Carlo Prestinari provenendo dalla via G.Luigi Cadorna.

26) VIA CAPPUCCINELLE (ANG VIA PAPIRETO)