LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Condizioni meteorologiche ancora instabili in Sicilia per una primavera che ancora non vuol decollare. Per domani, sabato 17 aprile, sono previste nubi sparse in tutta l’Isola. Previsti rovesci in diverse zone della regione ma più asciutto rispetto ad oggi.

Temperature leggermente più alte rispetto ad oggi con le minime che vanno dagli 0 gradi di Enna ai 12 di Catania e Trapani e massime che dovrebbero toccare punte di 20 gradi, nonostante condizioni come abbiamo visto instabili, a Catania e Siracusa. Più fresco a Palermo e Caltanissetta (16), Trapani (15) ed Enna a 14. Venti più moderati un po’ ovunque.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata sarà contraddistinta da un cielo molto nuvoloso al Nordest e poco nuvoloso altrove. Entro sera nevicate deboli sui rilievi del Triveneto. Venti da Nordest.

Al centro, cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto su Lazione e Adriatiche, peggiora in Sardegna con temporali dal pomeriggio. Temperature massime tra 8 e 16 gradi. Venti settentrionali.

Nel sud: La giornata trascorrerà con un cielo coperto con piovaschi su Puglia e Basilicata, sul resto delle regioni avremo un cielo irregolarmente nuvoloso, ma più asciutto. Venti da Nord.

Per domenica 18 aprile

Al nord: la giornata sarà contraddistinta da un cielo spesso molto nuvoloso, ma con scarse precipitazioni in pianura, mentre sulle Alpi nevicherà sopra i 1000-1300 metri. Venti settentrionali.

Centro: La giornata presenterà un cielo irregolarmente nuvoloso o anche coperto, ma dal pomeriggio giungeranno temporali e piogge praticamente su tutte le regioni.

Sud: La giornata trascorrerà dapprima con un cielo parzialmente nuvoloso, poi tenderà a peggiorare su Campania e Puglia con rovesci e qualche temporale, possibili anche sullo Stretto.