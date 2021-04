LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Il tempo soleggiato e le temperature decisamente primaverili lasceranno presto spazio nelle prossime ore a correnti più fresche. Nella giornata che precede la Pasqua, in Sicilia il cielo sarà in prevalenza sereno, con qualche nuvola in aumento a partire dalle prima ore del pomeriggio. Le temperature massime saranno compresa tra i 20 ed i 25 gradi.

Domenica nuvole alternate a tempo soleggiato con schiarite nel pomeriggio con un deciso miglioramento. In calo le temperature con massime comprese tra i 13 ed i 19 gradi. Lunedì dell’Angelo con prevalenza di sole e qualche occasionale piovasco nelle zone interne. Massime comprese tra 13 e 18 gradi.