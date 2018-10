La protezione civile dirama allerta meteo per domani

Forte temporale su Palermo già da oggi pomeriggio. Alcune strade come capita in questi casi si sono allagate. Delicata la situazione a Partanna Mondello e Mondello, così come in via Messina Marine e nella zona di via Ugo La Malfa.

La pioggia via via più sostenuta nell’ultima mezz’ora. Piove maggiormente su zona nord come Mondello, Cardillo, Sferracavallo e Tommaso Natale. Anche in centro tuttavia siamo a 5 mm presso la nostra stazione di Via Morello (zona Sciuti).

Maltempo che proseguirà anche domani. E La protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle ore 00.00 alle ore 24 di domani, 15 ottobre 2018

L’area di Palermo è interessata esclusivamente da allerta Gialla per rischio idrogeologico, mentre è Verde quella per rischio idraulico.

In particolare, il bollettino emesso segnala la previsione di “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati, fino a puntualmente molto elevati sui relativi settori ionici; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Sono inoltre previsti venti “forti settentrionali, con locali raffiche di burrasca, in attenuazione serale.”