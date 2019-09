Intervento dei vigili del fuoco

Temporale su Palermo disagi in città. Automobilisti bloccati sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, all’altezza di Carini e Isola delle Femmine, nelle strade dei comuni di Isola delle Femmine e Capaci e allagamenti nel capoluogo siciliano.

Dopo qualche ora di pioggia le strade sono state trasformate in fiumi. La situazione più critica, sull’autostrada A29 dove alcuni automobilisti rimasti fermi a causa dell’acqua alta e della scarsa visibilità hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

In difficoltà anche i pullman con i tifosi del Palermo stanno percorrendo l’autostrada per raggiungere Marsala dove nel pomeriggio si disputerà la prima partita del campionato di Serie D. In città la pioggia incessante ha causato alcuni allagamenti in varie zone.

In via Villagrazia, nella zona del centro storico e in via Oreto, attorno gli ospedali Civico e Policlinico e cimitero di Sant’Orsola.