Piogge previste in tutta l'isola, possibili disagi

Nuova allerta gialla in Sicilia. La protezione civile regionale ha diramato un ulteriore avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Nella nota 23024 con previsioni valide fino alla mezzanotte di mercoledì 25 gennaio, per la giornata odierna è segnalata una allerta gialla in cinque province (Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa.

Mentre per domani l’allerta meteo viene estesa alle altre province della regione (Palermo, Catania, Messina ed Enna). Piogge e temporali ovunque, dunque, con possibili disagi un po’ ovunque.

La situazione odierna, nevicate sopra gli 800 metri

Questa la situazione per la giornata di oggi: previste precipitazioni “Da isolate a sparse sui settori occidentali e meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati deboli”.

Ed inoltre. Isole Eolie: “cielo poco nuvoloso, con tendenza ad aumento della nuvolosità”.

Nondimeno, sono segnalate nevicate al di sopra dagli 800-1000 metri sui rilievi con apporti al suolo deboli, fino a moderati alle quote superiori.

Allerta gialla in tutta la Sicilia per mercoledì 25 gennaio

Per mercoledì 25 gennaio, dunque, l’allerta meteo gialla si estende a tutte le province dell’isola. Sono previste precipitazioni “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, meridionali ed orientali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.

Indicate ancora nevicate sempre a quota tra 800 e 1000 metri.

Isole Eolie: “cielo molto nuvoloso, con precipitazioni intermittenti nel pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale”.

Mari: molto mosso il Tirreno meridionale settore Est.

Freddo e gelo per 10 giorni

Una breve pausa con momenti soleggiati in particolare al Sud e sul versante tirrenico con temperature massime oltre i 10 gradi anche in pianura Padana, poi da giovedì torna il freddo e il gelo per altri 10 giorni. È quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it che conferma una probabile fase sotto media termica almeno fino alla Candelora, il 2 febbraio.

Una vasta depressione richiamerà aria polare-artica verso le regioni adriatiche ed il Sud. Le temperature caleranno di 5-7 gradi sul medio Adriatico e meridione e si registreranno nevicate moderate anche a bassa quota. Il manto bianco si stenderà sull’Appennino dalle Marche fino alla Sicilia, inizialmente a quote di alta collina poi in calo fino ai 200 metri al Centro e fino ai 400-600 metri al Sud.

In sintesi durante le prossime ore avremo le ultime nevicate sul Piemonte occidentale ed neve sulle Alpi centro-orientali oltre i 600 metri. Il resto del Nord vivrà un tempo spiccatamente variabile con qualche piovasco alternato a sprazzi di sole.

Al Centro troveremo qualche residua pioggia in Sardegna e sulle Adriatiche in un contesto più mite e soleggiato, mentre al Sud il bel tempo sarà disturbato solo da qualche piovasco serale in Sicilia.

Domani il meteo sarà simile, mentre da giovedì e fino alla fine del mese, il medio Adriatico ed il Sud vedranno altre nevicate. Nel dettaglio – Martedì 24. Al Nord: a tratti instabile sul Piemonte occidentale con nevicate a quote collinari, possibili anche sui rilievi di Nord-Est. Al Centro: piovaschi su Adriatiche, basso Lazio e Sardegna, con neve a 700 metri. Al Sud: sempre piuttosto instabile sulla Sicilia; sole altrove.