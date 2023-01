Allerta gialla in quattro province

L’alta pressione si indebolisce favorendo in Sicilia per la giornata di martedì 24 gennaio l’ingresso di correnti più umide responsabile di un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio, associata a rovesci o temporali in serata.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in rapido aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali. Sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco. Sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli nevicate al pomeriggio. Cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana.

Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

La protezione civile regionale ha diramato l’avvio per rischio meteo-idrogeologico e idraulico numero 23023 valido fino alle 16 fino alle 24 di martedì 24 gennaio. Viene indicata allerta gialla in quattro province. A Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta.

Temperature, continua il freddo

Rimangono fredde le temperature nell’isola. Minime comprese tra -1 ed 8, massime previste tra i 7 ed i 15 gradi.

Previsti 13 gradi ad Agrigento, 10 a Caltanissetta, 14 a Catania, 7 ad Enna, 13 a Messina, 15 a Palermo, 10 a Ragusa, 14 a Siracusa, 12 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Un fronte nuvoloso dai settori nordorientali si estende al resto delle regioni interessando principalmente Alpi e Prealpi con neve a 700m.

Centro: Giornata con una maggior probabilità di precipitazioni su basso Lazio, Marche e Sardegna, sarà poco nuvoloso sul resto delle regioni.

Resto del Sud: La pressione aumenterà per cui il sole sarà prevalente su molti settori.

Mercoledì 25 gennaio, piogge ed acquazzoni

La circolazione depressionaria, responsabile di piogge ed acquazzoni, allenta la presa favorendo un miglioramento serale. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata schiarite; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. Sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in trasformazione in pioggia al pomeriggio. Asciutto in serata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, in assorbimento dalla sera. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia mosso; Canale da mosso a poco mosso.

Nord: La giornata trascorrerà con un tempo in gran parte soleggiato salvo per un po’ di instabilità sul Piemonte occidentale e Alpi lombarde.

Centro: I venti di Grecale continuano ad addossare molte nubi sulle regioni adriatiche e in Sardegna con pioggia e neve a 800 metti. Sole altrove.

Resto del Sud: Circolazione instabile che interesserà tutte le regioni e la Sardegna con rovesci e nevicate sui rilievi sopra gli 800-1000 metri.

Giovedì 26 gennaio

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso o a tratti pure coperto. Temperature massime e minime stazionarie.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni, con isolate precipitazioni sul versante adriatico.

Sud: Fase di diffuso maltempo su gran parte delle regioni, meno in Campania e Sardegna. Oltre alle piogge diffuse nevicherà dai 900 metri.