Stipendi ballerini ormai da tre anni, tensione e personale ormai allo stremo. una situazione che ha perfino rischiato di sfociare in tragedia. Alla Karol continuano a registrarsi difficoltà che creano allarme tra i lavoratori. Da tempo i sindacati denunciano ritardi nel pagamento delle retribuzioni, inadempienze nei confronti del personale, mancati versamenti e una situazione di crescente incertezza che sta mettendo a dura prova centinaia di famiglie.

Tensioni crescenti

Una condizione che genera quotidianamente tensione, preoccupazione e un profondo senso di abbandono tra i dipendenti. Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fp e Fials hanno appreso con grande apprensione che un lavoratore ha tentato di compiere un gesto estremo.

“Esprimiamo profonda vicinanza e solidarietà al lavoratore e alla sua famiglia per il drammatico episodio che si è verificato ieri – dichiarano il segretario Fp Cgil Palermo Michele Morello, il coordinatore provinciale della Cisl Fp Palermo Trapani Rosario Lo Piccolo, il segretario regionale Uil Fpl Alfredo Orofino e il segretario provinciale Fials Antonino Ruvolo – Gli rivolgiamo il nostro più sincero augurio di pronta guarigione e di pieno recupero. Nel massimo rispetto della persona coinvolta, riteniamo tuttavia impossibile non richiamare l’attenzione delle istituzioni sul contesto di gravissima difficoltà economica e sociale che da mesi interessa i lavoratori della Karol S.p.A. Quanto accaduto ieri rappresenta un drammatico campanello d’allarme che non può essere ignorato. Dietro ogni lavoratore vi sono persone, famiglie e fragilità che meritano rispetto, tutela e risposte concrete”.

Il prefetto convochi subito un tavolo

Per tali ragioni, i sindacati chiedono al prefetto di Palermo di convocare con urgenza un tavolo istituzionale straordinario, con la partecipazione dell’assessorato alla Salute e dell’Asp di Palermo, della Karol spa e delle organizzazioni sindacali, per affrontare la grave emergenza sociale che sta coinvolgendo i lavoratori dell’azienda.

“Chiediamo altresì all’Asp di Palermo, quale soggetto pubblico direttamente interessato alla continuità dei servizi sanitari e alla tutela dei lavoratori impiegati nelle strutture convenzionate, di attivare ogni iniziativa consentita dalla normativa vigente per garantire il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi e per salvaguardare la serenità dei lavoratori e delle loro famiglie”.

Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fp e Fials annunciano che continueranno a sostenere i lavoratori della Karol S.p.A. con ogni strumento previsto dall’ordinamento, “affinché vengano ripristinate condizioni di legalità, dignità e sicurezza economi