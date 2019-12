Intervento anche dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118

Paura in queste egli uffici comunali in via Roma. Un uomo è riuscito ad eludere i controlli dei vigili urbani che hanno cercato di bloccarlo ed è arrivato fino al balcone minacciando di buttarsi giù.

Un uomo di circa 35 anni ha tentato di buttarsi giù dal balcone nella sede del Comune di Palermo in via Roma. Aveva chiesto un appuntamento all’assessore alle attività sociali Giuseppe Mattina.

Era accompagnato dalla moglie. Ha iniziato ad urlare e si è affacciato al balcone distruggendo tutte le piante e scavalcando la ringhiera. E’ stato preso poco prima di gettarsi da un vigile urbano che si fa servizio nella stanza dove si controllano le telecamere della Ztl.

L’agente di polizia municipale è intervenuto non ha appena ha sentito le urla ed è riuscito a salvare l’uomo che si stava per lanciare. Una volta bloccato e stato preso dai vigili del fuoco e poi affidato ai sanitari del 118 che lo hanno portato in ospedale all’ospedale Civico.

Non si conoscono i motivi del gesto. Sono intervenuti anche gli agenti di polizia.