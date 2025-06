Tenta di rubare abiti al centro commerciale Forum: fermata una 26enne. Nel pomeriggio di ieri, 18 giugno, una giovane donna di 26 anni ha cercato di sottrarre capi d’abbigliamento per un valore di circa 100 euro all’interno del punto vendita Pull&Bear del centro commerciale Forum, nel quartiere Brancaccio. Il tentativo è stato subito sventato dal personale del negozio, che ha allertato la sicurezza. Poco dopo sono intervenuti i carabinieri, che hanno identificato la ragazza e recuperato la merce, poi restituita al punto vendita.

Altri tentativi in città

Hanno tentato di rubare lo scooter Honda Sh al vicepresidente della prima circoscrizione (Antonio Nicolao) durante la seduta del consiglio. E’ successo questa mattina, 19 giugno, a Palermo presso la sede comunale in piazza Giulio Cesare. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Due giovani di circa 30 anni sono arrivati a bordo di uno scooter elettrico e hanno forzato il blocca sterzo dello scooter del consigliere e stavano per portarlo via. Qualcuno si è accorto di quanto stava avvenendo ed è stato lanciato l’allarme. Il consiglio è stato sospeso e tutti sono usciti fuori.

Ladri immortalati dalle telecamere

I ladri sono fuggiti anche se sarebbero stati immortalati dalle telecamere. Adesso gli agenti stanno raccogliendo la denuncia del consigliere Nicolao e acquisendo le immagini. “La situazione nella sede della prima circoscrizione è allarmante – dice Nicolao – Di notte il parcheggio è in balia di spacciatori e luogo di prostituzione. Adesso non si fermano neppure in pieno giorno davanti a dipendenti e utenti. Chiediamo ancora una volta un maggiore presidio e controllo al questore e al prefetto di Palermo. La situazione è molto seria”.

Tentato furto da 17 mila euro in un negozio di abbigliamenti griffati a Palermo

Per due volte hanno tentato il furto in un negozio di abbigliamento e calzature griffate a Palermo. La polizia ha sventato un colpo da 17 mila euro al negozio Adèl di via Gian Lorenzo Bernini, all’Uditore. Due persone sono state denunciate. I ladri si erano intrufolati nel negozio forzando uno degli accessi secondari. Ad accorgersene sono state le guardie giurate che, tramite l’impianto di videosorveglianza collegato con la centrale operativa della Sicurtransport, hanno notato due persone che si aggiravano all’interno del negozio con una torcia in mano. Sono arrivati gli agenti delle volanti e i malviventi sono fuggiti.

Avevano già messo in alcuni sacchi diversa merce griffata. Verso le quattro di notte sono tornati di nuovo. Anche questa volta gli agenti sono tornati e stavolta li hanno bloccati. La posizione è al vaglio della procura.

Pochi mesi fa lo stesso negozio è finito nel mirino dei ladri che però, in quell’occasione, sono riusciti a portare via borse, vestiti e accessori del valore di circa 20 mila euro. A vuoto invece il tentativo di forzare una vecchia cassaforte inutilizzata dentro la quale non c’era niente. Dopo il primo colpo il titolare dell’attività ha rinforzato i sistemi di sicurezza per rendere più difficile la vita ai malviventi.