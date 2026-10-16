Un uomo di 40 è stato salvato dagli agenti della polizia mentre tentava di lanciarsi dalla finestra dal quarto piano in via Michele Scoto a Palermo.

L’uomo si è barricato nella propria stanza e ha minacciato di compiere l’estremo gesto. Gli agenti sono riusciti ad entrare in casa e hanno cercato di bloccare la persona che si trovava sul davanzale in stato di alterazione.

Un intervento non semplice visto che i poliziotti sono stati aggrediti con violenza e feriti. Nonostante la forte resistenza fisica i poliziotti sono riusciti a trarlo in salvo prima e affidarlo ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia per le cure necessarie.

Gli agenti anche loro sono finiti in ospedale con traumi, contusioni e esioni giudicati guaribili in 5 giorni. Per l’uomo è scattata la denuncia: dovrà rispondere dei reati di oltraggio, violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali gravi a un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.