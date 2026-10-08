La saracinesca forzata e la porta a vetri del gabbiotto sfondata per puntare dritto alla cassaforte. Un piano studiato nel dettaglio da una banda di malviventi entrata in azione la scorsa notte all’impianto di distribuzione Ip di via Trabucco, nel quartiere Cruillas, situato di fronte a uno degli accessi dell’ospedale Cervello.

L’incursione è fallita nel giro di pochi minuti grazie alla tempestività dei sistemi di sicurezza. A dare l’allarme sono state le guardie giurate della Sicurtransport, intervenute poco prima delle cinque del mattino dopo la segnalazione di un’anomalia nel circuito elettrico. I ladri avevano infatti tranciato i cavi nel tentativo di disattivare l’impianto d’allarme, prima di concentrarsi sulla cassaforte e tentare di aprirla con l’ausilio di un flessibile.

Sul posto sono arrivate rapidamente le auto della vigilanza privata e le pattuglie del Nucleo radiomobile dei carabinieri. All’arrivo delle forze dell’ordine la banda si era già dileguata a mani vuote, probabilmente avvisata da uno o più complici con funzioni di palo appostati all’esterno.

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per identificare i responsabili, passando al setaccio le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona alla ricerca di elementi utili sul mezzo utilizzato e sulla via di fuga. Restano invece da quantificare i danni strutturali causati al gabbiotto e all’impianto, stimati in diverse migliaia di euro.