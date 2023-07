Un giovane di 27 anni di Torretta è stato arrestato mentre insieme ad un complice stava cercando di entrare nel negozio “Le delizie di Piana degli Albanesi” in viale Regione Siciliana, non lontano dal negozio Leroy Merlin.

L’allarme

Due guardie giurate della Mondialpol sono intervenute dopo l’allarme lanciato dalla centrale operativa: le telecamere avevano inquadrato due persone, arrivate a bordo di una Fiat Punto, mentre scavalcavano il cancello prima di dirigersi verso l’ingresso. I vigilanti hanno chiesto l’intervento dei carabinieri che è stato bloccato mentre cercava di fuggire. Il complice è riuscito a fuggire ma è ricercato. Il giovane arrestato dai carabinieri del radiomobile è ai domiciliari in attesa di dell’udienza di convalida.

Furto al Don Bosco

Furto all’istituto Don Bosco Ranchile di Palermo. I ladri sono entrati nella scuola in via Libertà e hanno portato via computer e un bancomat trovato dentro un cassetto. Qualcuno ha fatto irruzione nella notte tra sabato e domenica dopo avere scavalcato la recinzione e si è diretto nelle aule. Le indagini sono condotte dalla polizia che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori.

Raffica di furti all’università

Raffica di furti la scorsa notte a Palermo nella cittadella universitaria. I ladri sono entrati nell’edificio 18, nell’edificio 8, 12 e 17. Sono state scassinate le macchinette dei distributori di bevande e merendine e i ladri sono entrati anche nelle aule. Il bottino è da quantificare e anche cosa i ladri abbiamo portato via. Le indagini sono condotte dai carabinieri del Radiomobile di Palermo.

