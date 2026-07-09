Tentato omicidio a Partinico. Un venditore ambulante è stato ferito a colpi d’arma da fuoco. L’uomo che vende panini e street food era come ogni giorno nei pressi di una piazzola lungo la statale 113.

Sarebbe sopraggiunta un’auto con a bordo una persona che ha esploso diversi colpi di pistola. Solo uno ha colpito il venditore a un piede.

E’ stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale al Civico di Partinico. Non è in pericolo di vita. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Ci sarebbero le telecamere che avrebbero ripreso l’agguato.

L’ambulante ferito ricoverato in ospedale è Sergio Scotto Di Cesare di 51 anni. L’uomo è solito piazzare la rivendita di street food all’incrocio tra la statale 113 e 186.

Un ritrovo abituale per tanti che amano mangiare i prodotti tipici siciliani. L’uomo è noto alle forze di polizia. E’ intervenuta anche la scientifica dei carabinieri per eseguire i rilievi.