Un uomo si era arrampicato per lanciarsi nel vuoto

Un finanziere del comando provinciale di Palermo ha sventato un tentato suicidio a Palermo. Il militare, in servizio al 2° nucleo operativo metropolitano del gruppo, ha evitato la tragedia. L’uomo si stava gettando dal ponte Corleone e si era già arrampicato sulla rete metallica. E’ stato afferrato appena in tempo.

L’intuizione di quel che stava accadendo

Il finanziere, libero dal servizio, percorreva viale della Regione Siciliana a bordo del proprio motociclo. Notava un uomo uscire frettolosamente dalla propria autovettura dirigendosi senza esitazione verso il parapetto del ponte Corleone. In pratica era in procinto di lanciarsi nel vuoto. Avendo compreso ciò che stava per accadere, il finanziere raggiungeva l’uomo che si era già arrampicato sulla rete metallica. Il suo intento era quello di compiere il gesto estremo. Il militare lo ha afferrato per una gamba, riuscendo a riportarlo al sicuro sulla carreggiata.

Accompagnato in ospedale per accertamenti

Successivamente il militare delle fiamme gialle attivava la sala operativa del comando provinciale e, in poco tempo, giungeva un’ambulanza. Dopo rapidi accertamenti, l’uomo che stava per compiere l’insano gesto veniva accompagnato all’ospedale Civico di Palermo per le cure necessarie. “L’alto senso del dovere mostrato dal militare – si legge in una nota del comando provinciale delle fiamme gialle – testimonia che la guardia di finanza è sempre in prima linea. Vicino a chi ha bisogno, per fornire il proprio aiuto nelle operazioni di soccorso e nelle situazioni critiche nelle quali è chiamata a intervenire”.

La tragedia in via duca della Verdura

Nei giorni scorsi purtroppo a Palermo si è registrata l’ennesima tragedia. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal quarto piano in via Duca della Verdura. Tantissimi palermitani hanno visto il corpo riverso per strada dell’anziano di 75 anni. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte. Sul luogo del dramma anche i vigili del fuoco e la polizia.

