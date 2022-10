Girano di notte. Urlano. Vanno su e giù a piedi o con le bici o gli scooter elettrici. La zona della stazione fino alla via Oreto e via limitrofe è terra loro.

Pochi controlli nella zona

Da settimane si ritrovano e cercano di trascorrere la nottata girando per le vie del quartiere. Il territorio è loro. Pochi controlli da parte delle forze dell’ordine. Nessuno che osa parlare. Agiscono indisturbati.

Hanno poco più di quindici, sedici anni. Per i genitori che questi ragazzini girano per strada fino alle due tre di notte non rappresenta un problema. Giocano a modo loro.

Picchiandosi. Spingendosi. Urlando. Danneggiano i pali, i pochi cestini dei rifiuti. Si gettano sulle auto parcheggiate. Il loro territorio, la zona della stazione, ma anche le vie che si trovano nella via Oreto: via Bergamo, via Marinuzzi, via Paolo Emiliani Giudici, via Perez, via Luigi Manfredi.

“Nessuno parla hanno tutti paura”

“Nessuno parla perché qui in zona hanno tutti paura – racconta un residente – questi non sentono ragione. Fanno quello che vogliono. Se li rimproveri rischi pure che ti picchiano e ti insultano. Questa è terra loro. Anche di giorno ci sono assembramenti di giovani che impongono il loro predominio nella zona. Tutti vedono e nessuno fa nulla. Bevono litri di birra e anche se hanno i contenitori a pochi metri di distanza li lasciano sui marciapiedi, sulle auto, vicino ai pneumatici. Il messaggio è chiaro “qua comandiamo noi”. Lo Stato i controlli non ci sono. Noi siamo in centro qui, ma siamo peggio della periferia e nessuno fa nulla”.

Auto e rifiuti in fiamme nella notte

Stanotte nella zona dei piccoli teppistelli sono andate in fiamme tre auto e un cumulo di rifiuti davanti ad un supermercato. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo per spegnere gli incendi appiccati la a pochi minuti di distanza. Prima le tre auto nella zona della stazione centrale, a Palermo.

Una vecchia auto in via Patricolo e un’altra utilitaria in via Pisacane sono andate a fuoco. Qui è stata danneggiata una seconda auto. I due roghi sono stati subito spenti dai vigili del fuoco. Poco dopo le fiamme sono state appiccate in corso Tukory davanti al supermercato Marotta. Sono andati in fiamme numerosi imballaggi di cartone sul marciapiede proprio di fronte a un grosso supermercato.

Le indagini sono condotte dalla polizia. Pare che a dare fuoco agli imballaggi siano stati tre giovani. Sarebbero stati ripresi da un video.

Un modo come un altro per trascorrere la nottata divertendosi a modo loro e provocando danni per migliaia di euro e rendendo le notti un inferno per i residenti.

Ogni notte a mezzanotte fuochi d’artificio

Del resto nella zona di via Oreto si può iniziare a dormire solo dopo la mezzanotte. Se riesci a prendere sonno prima allo scoccare preciso della mezzanotte vengono esplosi una raffica di fuochi d’artificio.

Va avanti da mesi e mesi. Forse da più di un anno. Nessuno è riuscito mai a capire chi spara questi botti, Eppure l’area è sempre la stessa. Basterebbe impegnarsi qualche sera per riportare un po’ di serenità a migliaia di residenti.