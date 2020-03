Per la tutela dei pazienti

“I prelievi per il dosaggio della AP (attività di protrombina)/INR saranno eseguiti presso la sala prelievi del Laboratorio del Presidio Villa Sofia presso il quale potrà anche successivamente essere ritirata la prescrizione della terapia”. A comunicarlo è una nota dello stesso presidio ospedaliero palermitano.

E’ una disposizione dell’azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello in considerazione dello stato di emergenza in vigore, della individuazione del Presidio Cervello come Ospedale Covid19, e al fine di tutelare i pazienti afferenti al Centro Emostasi per il monitoraggio della terapia anticoagulante orale.

Intanto anche l’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello ha adottato lo smart working. E’ già partita per i primi dipendenti della sede legale amministrativa di viale Strasburgo la fase del lavoro agile da casa attraverso collegamento da remoto. L’iniziativa su base volontaria è rivolta ai dipendenti del comparto dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale e fa seguito alla direttiva emanata qualche giorno fa dal Direttore Generale Walter Messina e dal Direttore Amministrativo Rosanna Oliva, con l’obiettivo di ridurre la presenza dei dipendenti negli uffici e di evitare il loro spostamento.