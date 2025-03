Manovre politiche e passaggi di partito nel Palermitano. Forza Italia si rafforza nella provincia di Palermo con un nuovo importante ingresso: la consigliera comunale di Santa Flavia, Teresa Li Vigni, ha ufficialmente aderito al partito, entrando a far parte del gruppo che fa riferimento all’onorevole Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività Produttive.

Un’adesione che conferma la crescita e il radicamento del progetto politico guidato da Tamajo nei territori, grazie alla costruzione di una rete sempre più ampia fatta di amministratori, professionisti e cittadini impegnati a dare risposte concrete ai bisogni delle comunità locali.

L’accoglienza di Edy Tamajo

“Siamo felici di accogliere Teresa Li Vigni nella grande famiglia di Forza Italia – ha dichiarato l’onorevole Edy Tamajo –. La sua esperienza, la sua sensibilità politica e il suo legame con il territorio saranno un valore aggiunto per il nostro gruppo. La sua scelta dimostra che il lavoro che stiamo portando avanti, fatto di ascolto, presenza e visione, continua a raccogliere fiducia. Continuiamo a crescere grazie a donne e uomini che credono in un’idea di politica fatta per la gente e con la gente”.

Chi è Teresa Li Vigni

Motivata e determinata, la consigliera Li Vigni ha spiegato così la sua decisione: “Ho scelto di aderire a Forza Italia perché condivido il percorso intrapreso dall’onorevole Tamajo, che ha saputo interpretare in maniera concreta e moderna il ruolo delle istituzioni. In questo gruppo vedo passione, attenzione ai territori e una capacità reale di incidere sulle politiche regionali. Porterò avanti il mio impegno con ancora più forza, mettendo sempre al centro il benessere dei cittadini di Santa Flavia” dice la neo forzista.

“L’adesione di Teresa, rappresenta un nuovo tassello nel lavoro di costruzione e radicamento che Forza Italia sta portando avanti in tutta la Sicilia, valorizzando le energie migliori del territorio” conclude l’assessore regionale alla Attività produttive Edy Tamajo