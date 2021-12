Un trentenne riconosciuto unico colpevole dal tribunale di Termini Imerese

Il giudice del tribunale di Termini Imerese Stefania Gallì ha condannato a cinque mesi e 10 giorni di reclusione Alessandro Mantia, 30 anni, perché sorpreso dagli agenti della squadra mobile mentre gettava sotto l’auto un chilo e 400 grammi di cocaina durante un controllo a Palermo. Il giovane è difeso dall’avvocato Stefano Vitale. L’avvocato preannuncia appello contro la sentenza. Sono stati assolti Mario Fardella, 50 anni di Trabia, difeso dall’avvocato Giuseppe Minà, e Daniele Settecase, difeso dall’avvocato Fabio Sciascia perché non avrebbero avuto consapevolezza del trasporto di droga.

L’operazione ad ottobre

Ad ottobre scorso la squadra mobile aveva fermato e arrestato i tre a bordo di una Volkswagen Golf in via dell’Orsa Minore. Erano scesi da Termini Imerese. Nel corso della perquisizione in una scatola di scarpe nei pressi della vettura era stato trovato un chilo e 100 grammi di cocaina. La droga venduta al dettaglio avrebbe potuto fruttare anche 100 mila euro.