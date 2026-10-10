Chi lo realizza

Energy Smart Manufacturing, il progetto di formazione sviluppato dall’Academy dell’Innovation Hub di Termini Imerese, è al primo posto nella graduatoria definitiva del bando regionale “Riqualificazione capitale umano”, finanziato con l’Azione 1.4.1 del PR FESR Sicilia 2021-2027. Il programma ha ottenuto il punteggio massimo di 100 su 100, a pari merito con il progetto classificato secondo, e risulta finanziabile con un contributo di 336mila euro su un costo complessivo di 420mila. La graduatoria è stata approvata con decreto del dipartimento regionale delle Attività produttive del 2 ottobre.

Il percorso punta a riqualificare le competenze del personale di quattro imprese siciliane sulla doppia transizione, digitale e green. I contenuti vanno dalla meccatronica ai sistemi MES (Manufacturing Execution System), che governano la produzione in fabbrica, e EMS (Energy Management System), dedicati alla gestione dell’energia, fino all’intelligenza artificiale, all’Internet delle cose e all’analisi dei dati.

Chi lo realizza

Le attività si svolgeranno con le tecnologie di Meccatronica Cluster Sicilia e le infrastrutture dell’Innovation Hub, in collaborazione con il competence center Meditech, che seguirà parte della formazione specialistica e del trasferimento tecnologico. Nella graduatoria regionale il progetto figura presentato dalla società ELMI srl. Secondo il comunicato del Polo Meccatronica Valley, il coinvolgimento diretto delle quattro aziende permetterà di applicare le nuove competenze ai processi produttivi.

Il presidente del Polo Meccatronica Valley, Antonello Mineo, rivendica il risultato: “Il nostro programma, risultato vincente e convincente per l’altissimo livello tecnologico, punta a sviluppare competenze strategiche per migliorare l’efficienza energetica, ottimizzare la produzione e favorire l’adozione di modelli industriali più intelligenti e sostenibili”. E aggiunge: “Un importante risultato che premia una visione orientata all’innovazione, alla valorizzazione del capitale umano e alla crescita competitiva delle imprese siciliane”.

L’Academy come centro di formazione

Con questo progetto l’Academy punta a proporsi come luogo di alta formazione tecnologica e qualificazione professionale per le imprese dell’Isola, mettendo in contatto ricerca e produzione. Nelle intenzioni dei promotori, il programma dovrebbe contribuire a uno sviluppo industriale più sostenibile e creare opportunità di lavoro qualificato in Sicilia.

“Un traguardo che rafforza il ruolo dell’innovazione come motore di sviluppo e conferma l’importanza di investire nelle persone e nelle tecnologie per accompagnare concretamente le imprese verso il futuro dell’industria”, ha concluso Mineo. “Innovazione, competenze e sostenibilità: il futuro delle imprese parte da qui”.

Il bando

Il bando regionale ha una dotazione di circa 4,88 milioni di euro. La graduatoria definitiva conta undici progetti finanziabili, con punteggi che vanno da 100 a 62 punti su 100. Al secondo posto, anch’esso con 100 punti, c’è “Cantiere intelligente – Digital Innovation e Green Transition” di L. & C. Lavori e Costruzioni, con un contributo di 800mila euro.