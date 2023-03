Soccorsi immediati nella zona di Termini Imerese

Un marittimo colto nella sua nave da un improvviso malore al largo delle coste nel Palermitano. A salvargli la vita la guardia costiera di Termini Imerese le cui operazioni di salvataggio sono state attivate con la massima tempestività. Proprio questo ha permesso all’uomo, un componente dell’equipaggio di una motonave, di salvarsi la vita. Operazioni oltretutto ben collaudate che sono riuscite nonostante le condizioni proibitive del mare.

Il coordinamento delle attività

La guardia costiera di Termini Imerese ha coordinato il soccorso di un marittimo colpito da un improvviso malore. L’uomo si trovava a bordo di una nave da carico di nazionalità Maltese in navigazione dalla Tunisia alla Francia. Non appena acquisita la richiesta di soccorso, la sala operativa della guardia costiera inviava immediatamente sul posto la motovedetta Cp 2106. Il marittimo infortunato risultava essere il primo ufficiale di macchina della motonave, 37 anni, di nazionalità ucraina.

Operazioni velocissime

I militari della guardia costiera hanno operato in collaborazione con l’equipaggio della nave, nonostante le condizioni non ottimali del mare. Insieme sono riusciti rapidamente a trasbordare il marittimo. L’uomo successivamente condotto in sicurezza al porto di Termini Imerese. Quindi i militari affidavano l’uomo alle cure del personale medico del 118, precedentemente allertato e presente in banchina al rientro della motovedetta.

Cure immediate

Il tempestivo intervento degli uomini della guardia costiera di Termini Imerese ha permesso di fornire le idonee cure al malcapitato. Ad emergere, ancora una volta, l’importante ruolo, nell’attività di ricerca e soccorso, del corpo delle capitanerie di porto. “L’ufficio circondariale marittimo di Termini Imerese – si legge in una nota – ricorda, inoltre, che per le emergenze in mare è sempre attivo, 24 ore su 24, il numero blu 1530 ‘emergenza in mare’ che è ufficialmente ricompreso tra le numerazioni di emergenza e quindi all’interno del servizio numero unico di emergenza del 112”.

