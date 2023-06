Il raid in pieno giorno secondo le prime ricostruzioni

Indagano i carabinieri su una violenta rapina ai danni di un’anziana messa a segno a Termini Imerese, nel Palermitano. Una donna di 86 anni, secondo le prime notizie che filtrano, sarebbe stata letteralmente aggredita probabilmente da due uomini. Legata ad una sedia e imbavagliata, in questo modo è stata letteralmente bloccata. I rapinatori hanno quindi avuto vita facile e hanno portato via tutto. Appartamento totalmente svaligiato di soldi e oggetti preziosi che erano contenuti nella cassaforte. In contanti hanno portato via 50 mila euro.

Le fasi drammatiche

I malviventi sarebbero entrati in azione intorno a mezzogiorno, quindi in pieno giorno. Avrebbero scassinato la porta e immediatamente aggredito la donna, prima che potesse reagire ed urlare. I rapinatori hanno svaligiato la casa che si trova in via Ospedale civico.

La denuncia

Ancora sotto choc, la vittima è stata ricoverata e medicata all’ospedale. Ad essere sporta denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini. Anzitutto si sta provando a recuperare le immagini di videosorveglianza della zona per tentare di intercettare i malviventi e il mezzo con cui sicuramente si saranno spostati.

Gli arresti per un’altra rapina nel Palermitano

Proprio in questi giorni i carabinieri hanno chiuso il cerchio su una rapina ai danni di un pensionato di 72 anni a Monreale, sempre nel Palermitano. Arrestato un uomo di 64 anni e la sua convivente di 52, entrambi monrealesi, accusati di rapina e lesioni personali. L’anziano stava annaffiando i fiori che adornano le statue sacre che si trovano nel centro storico della cittadina alle porte di Palermo. Ad un certo punto è stato aggredito con lo spray al peperoncino e rapinato dei soldi che aveva in tasca.

L’intervento dei Carabinieri

I militari della radiomobile sono intervenuti nel luogo della rapina ed hanno raccolto testimonianze. In questo modo sono risaliti ai due autori del colpo. In casa dei due arrestati nel corso della perquisizione trovati sia lo spray al peperoncino che i soldi appena rapinati.

