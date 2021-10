Lavori nel canale Scillato, disagi in vista nel palermitano per l’erogazione idrica

Omicidio Fragalà, il pentito non convince Richiesta di riesame di testi e documenti

Questa l'istanza formale avanzata dai legali dei 4 imputati condannati per l’omicidio a Palermo dell’avvocato Enzo Fragalà. In pratica mettono in dubbio le parole del pentito Antonino Siragusa....