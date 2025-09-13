Sarà firmato il prossimo 22 settembre il contratto per la progettazione dei due termovalorizzatori siciliani, quelli di Palermo e catania. dopo l’assegnazione della gara da parte di Invitalia arriva la data precisa per il contratto e con essa si rispetta il cronoprogramma che prevede l’avvio dei lavori entro la fine del 2026

L’appuntamento a Palazzo d’Orleans

“Segniamo un altro passo decisivo per il futuro della Sicilia. Invitalia ha aggiudicato il progetto di fattibilità tecnico-economica per i due termovalorizzatori che sorgeranno a Palermo, nell’area di Bellolampo, e a Catania, nella zona industriale, e il 22 settembre firmeremo il contratto di appalto a Palazzo d’Orleans” conferma il Presidente della Regione Renato Schifani.

Cinque mesi per il progetto, un anno per l’avvio dei lavori

“Entro cinque mesi il progetto sarà pronto. Seguiranno le gare per la progettazione esecutiva, la costruzione e la gestione degli impianti. Alla fine del 2026, potranno iniziare i lavori la cui conclusione è prevista per il 2028. Si tratta di opere strategiche, come ne esistono a centinaia in tutta Europa, che la Sicilia attende da decenni e che cambieranno radicalmente la gestione dei rifiuti nella nostra Isola”.

Un risparmio netto di 100 milioni annui

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, conferma, così, il cronoprogramma dell’iter che consentirà alla Sicilia di risparmiare oltre 100 milioni di euro all’anno, perché non sarà più necessario spedire la spazzatura all’estero, e di avere una gestione dei rifiuti efficiente e rispettosa per l’ambiente.

“Siamo davanti a una svolta storica, a un obiettivo che per anni è sembrato irraggiungibile. La Sicilia cambia davvero passo. Insieme andiamo avanti – sottolinea il presidente – E non ci fermeremo anche se ci sono forze e apparati ostili che dicono sempre no allo sviluppo della nostra terra. Andremo avanti”.

Schifani premiato a Roma

Intanto ieri sera a Roma il presidente della Regione ha ricevuto da Assoambiente il Premio Pimby 2025 proprio per i termovalorizzatori che si stanno realizzando in Sicilia.

“Avere ricevuto ieri sera dalle mani della giornalista Ilaria D’Amico e del presidente di Assoambiente Chicco Testa, il Premio Pimby 2025 è per me motivo di grande orgoglio” dice sui social Schifani”.

“Con i termovalorizzatori di Palermo e Catania stiamo scrivendo una pagina nuova per la Sicilia: meno discariche, più energia pulita, più rispetto per l’ambiente. È la dimostrazione che la Regione Siciliana può essere protagonista del cambiamento e della transizione ecologica” conclude il governatore.