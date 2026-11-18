Massimo impegno per non perdere neanche un giorno sulla tabella di marcia che porterà alla costruzione dei due nuovi termovalorizzatori siciliani. Il presidente della Regione, Renato Schifani, alza il livello di guardia e assume direttamente il coordinamento delle fasi finali dell’iter burocratico, annunciando la nascita di una cabina di regia permanente a Palazzo d’Orléans.

Il tavolo tecnico e l’obiettivo di metà dicembre

La decisione è maturata al termine di un vertice operativo convocato dallo stesso governatore alla presenza dell’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente Giusi Savarino, del Responsabile unico del procedimento (Rup) Salvo Cocina, del dirigente generale del dipartimento Ambiente Calogero Beringheli e della presidente della Commissione tecnica specialistica (Cts) per le autorizzazioni ambientali Maria Chiara Tomasino.

Il vertice è servito a fare il punto sugli adempimenti necessari per arrivare al Provvedimento autorizzativo unico regionale (Paur). L’obiettivo fissato dalla Regione è chiudere la conferenza di servizi conclusiva e rilasciare il via libera entro metà dicembre, passaggio indispensabile per pubblicare subito dopo i bandi di gara relativi alla progettazione esecutiva, alla realizzazione e alla gestione dei due impianti di Palermo e Catania.

“Il cronoprogramma per il completamento dell’iter autorizzativo per la realizzazione dei termovalorizzatori di Palermo e Catania va monitorato con attenzione, per verificare tutti gli adempimenti necessari e arrivare alla pubblicazione delle gare secondo i tempi prefissati” ha spiegato Schifani. “Presiederò un tavolo tecnico in Presidenza, che si riunirà due volte al mese, per promuovere e coordinare le procedure di accelerazione di questo ultimo miglio”.

Rafforzata la vigilanza con Anac e Cdp

Oltre a stringere sui tempi, Palazzo d’Orléans punta a blindare le procedure sotto il profilo della trasparenza e del supporto tecnico. Schifani ha infatti annunciato che il protocollo di collaborazione con l’Anac (Autorità nazionale anticorruzione), già attivo per la fase progettuale, verrà esteso anche alle delicate fasi di aggiudicazione dei bandi e di realizzazione delle opere. Parallelamente, il governatore ha chiesto a Cassa depositi e prestiti di potenziare la propria assistenza tecnica a supporto dell’intera macchina amministrativa regionale.