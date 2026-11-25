Blindare gli atti amministrativi per evitare la tagliola dei ricorsi al Tar e tagliare i tempi per la messa a terra dei due impianti di Palermo e Catania. La Regione Siciliana chiama a raccolta gli specialisti di Cassa depositi e prestiti (Cdp) per spingere sull’acceleratore nella partita strategica dei termovalorizzatori.

È questo l’esito del vertice che si è svolto a Palazzo d’Orléans tra il presidente della Regione Renato Schifani – nella veste di commissario straordinario per il completamento della rete impiantistica dei rifiuti – e i vertici di Cdp. Al tavolo hanno partecipato anche il Responsabile unico del procedimento (Rup), Salvo Cocina, e il capo di gabinetto della Presidenza, Salvatore Sammartano.

“Atti solidi per ridurre il rischio contenziosi”

L’accordo prevede che i tecnici di Cassa depositi e prestiti affianchino stabilmente la struttura commissariale nella delicata fase procedurale, mettendo a frutto una collaborazione già avviata sui fondi Fsc.

“Cassa depositi e prestiti, che già supporta la Regione nella gestione e nell’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) – spiega il presidente Schifani – metterà a disposizione i propri specialisti per migliorare la qualità degli interventi, coordinare i passaggi amministrativi e ridurre i tempi delle procedure che porteranno alla realizzazione e alla gestione degli impianti, nel rispetto delle norme e delle garanzie previste”.

L’obiettivo dichiarato del governatore è evitare che la macchina si inceppi nelle aule di giustizia amministrativa: “Una particolare attenzione sarà dedicata alla solidità degli atti, così da ridurre il rischio di contenzioso da parte di privati ed enti pubblici”.

Il cronoprogramma verso le gare

Sul fronte operativo, la macchina amministrativa prosegue intanto lungo il binario tracciato per arrivare al Provvedimento autorizzativo unico regionale (Paur). Solo una volta incassato questo passaggio chiave, infatti, la struttura commissariale potrà pubblicare i bandi di gara veri e propri per affidare la progettazione esecutiva, la costruzione e la successiva gestione dei due termovalorizzatori siciliani.