La giunta di Terrasini ha definito tutti gli interventi

Un bene confiscato in contrada Paternella a Terrasini diventa sede operativa dei carabinieri della compagnia di Carini. In pratica ospiterà uffici dei militari dell’Arma che, secondo le mire dell’amministrazione comunale, garantiranno una maggiore presenza sul territorio di carabinieri specie nel periodo estivo quando le presenze si triplicano. In pratica si affiancheranno alla stazione cittadina e questo consentirebbe di avere più forze sul territorio.

La consegna ufficiale

Negli uffici comunali c’è stata la consegna simbolica della chiave direttamente nelle mani del capitano della compagnia di Carini, Pietro Cugusi. Si è tenuta una riunione operativa tra sindaco, giunta, segretario generale del Comune e alto ufficiale dell’Arma con cui si sono affrontate le priorità del territorio in termini di controllo.

Il sindaco: “Lavori quasi terminati”

“Alla presenza della giunta al completo e del segretario comunale Cristofaro Ricupati – sottolinea il sindaco Giosuè Maniaci -, abbiamo consegnato al capitano Cugusi della compagnia dei carabinieri di Carini l’immobile confiscato alla mafia che ospiterà alcune sezioni operative della compagnia di Carini. I lavori edili di ristrutturazione sono praticamente terminati e attendiamo tutti gli atti propedeutici all’apertura da parte degli altri enti. Andiamo avanti con atti concreti per la sicurezza del nostro territorio, in contrasto alla criminalità organizzata!”.

A Carini altra bella esperienza

Nella vicina Carini altra iniziativa interessante in un bene confiscato alla mafia, per l’esattezza nella borgata di Villagrazia di Carini. Nei giorni scorsi è stata inaugurata la “boutique solidale” per aiutare chi è in difficoltà economica. Il taglio del nastro alla presenza dei vertici delle forze dell’ordine, del Comune, della comunità parrocchiale di Villagrazia che ha portato avanti il progetto insieme all’associazione “Amico mio” e a tanti volontari che hanno dato il loro contributo. Dalla scorsa settimana è stato aperto al pubblico questa sorta di centro in cui si raccolgono gli indumenti usati che sarebbero destinati ad essere buttati. Quelli in buone condizioni saranno recuperati e donati alle famiglie bisognose.