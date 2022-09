A Terrasini riapre la piscina, a Cinisi lavori in corso

Si rilanciano gli impianti sportivi nella provincia di Palermo, e più precisamente nella zona costiera tra Terrasini e Cinisi. Riapre la piscina, totalmente ristrutturata, ed è in procinto di tornare alla sua piena fruibilità il campo sportivo. Due strutture sportive di grande importanza che hanno rappresentato una valvola di sfogo per tanti giovani e meno giovani del territorio. Oltretutto queste strutture in zone più “periferiche” rispetto alla città metropolitana assumono anche un grande valore sociale.

La piscina di Terrasini

Ha riaperto i battenti finalmente la piscina comunale in seguito ad un corposo investimento da circa un milione di euro che ha permesso importanti interventi di ristrutturazione e miglioramento dell’impianto. “Abbiamo restituito alla collettività e al comprensorio una struttura essenziale – afferma il sindaco Giosuè Maniaci – al termine di importanti lavori di riqualificazione che l’hanno resa più moderna e funzionale”. Realizzati nuovi impianti, ripavimentazione della vasca e degli spazi adiacenti, nuovi servizi e spogliatoi, messa in sicurezza di tutto l’impianto e delle gradinate. Ad opera ultimata Terrasini potrà godere di un centro per lo sport e la salute accessibile ai bambini e ai diversamente abili, nonché destinato a diventare punto di riferimento regionale per gli sport acquatici.

A Cinisi il campo sportivo

Sono invece in corso i lavori all’interno dell’area del campo sportivo di Cinisi con l’obiettivo per l’amministrazione comunale di consegnarlo in tempi brevi ai giovani e alle società locali. “In questi giorni – afferma il sindaco Giangiacomo Palazzolo – sono stati ultimati i lavori per i lucernari degli spogliatoi ed al contempo si sta procedendo alla riqualificazione con mezzi meccanici di tutta l’area circostante il terreno di gioco, inoltre si stanno effettuando interventi per le riparazioni dell’impianto di irrigazione e il riempimento e livellamento con materiale terroso del campo da gioco”.

L’imminente appalto

E non finisce qui per il campo di Cinisi. Infatti a breve si dovrebbe avere l’esito del bando per l’integrale rifacimento del campo da gioco con il progetto da 700 mila euro redatto dall’ufficio tecnico insieme a quello della nuova illuminazione da 350 mia euro: “Progetti già inseriti nel nostro piano triennale delle opere pubbliche – aggiunge il primo cittadino e l’assessore allo Sport Vito Sollena -. Ringraziamo i consiglieri Marina Maltese e Nino Anselmo per avere seguito con attenzione l’iter burocratico amministrativo dei lavori. Prepariamoci per una bella stagione calcistica”.