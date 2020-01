arte e cultura

Secondo Leonardo da Pisa, meglio conosciuto come Fibonacci, il mondo si regge su un numero irrazionale le cui proprietà geometriche e matematiche e la frequente riproposizione in svariati contesti naturali e culturali, apparentemente non collegati tra loro, hanno suscitato per secoli nella mente dell’uomo la conferma dell’esistenza di un rapporto tra macrocosmo e microcosmo, tra Dio e l’uomo, l’universo e la natura.

Terrasini aderendo a #domenicalmuseo offre la possibilità il 2 febbraio, in via esclusiva, di effettuare una visita gratuita e guidata, a piccoli gruppi, alle collezioni scientifiche naturalistiche al museo regionale di Terrasini. Protagoniste sono le conchiglie, esempio della sezione aurea di Fibonacci, da quelle più comuni alle più rare, dalle più grandi a quelle quasi invisibili a occhio nudo, un universo di forme e di colori alla portata di tutti.

Gli orari di visita sono ogni ora e vanno dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00