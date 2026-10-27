La protesta studentesca in Sicilia continua a crescere e adesso sta attraversando una fase di forte intensificazione, guidata dalle mobilitazioni e dalle occupazioni degli istituti di Palermo contro l’edilizia scolastica fatiscente e il carovita, a cui si uniscono azioni di protesta anche a Catania. La situazione è ulteriormente esacerbata dalle conseguenze del sisma del 23 ottobre 2026, che ha innescato un durissimo scontro istituzionale a Palermo tra i presidi e il Comune in merito alle responsabilità sui controlli di sicurezza dei plessi.

La protesta degli studenti a Palermo, verso una decina di istituti occupati

La mobilitazione è ripresa con forza dopo la breve pausa causata dal terremoto. Gli studenti chiedono ambienti sicuri, contestano i tagli alla scuola pubblica del ministro Valditara, il carovita e l’assenza di ascolto da parte delle istituzioni. Le modalità variano a seconda degli istituti anche se si va verso il rischio concreto che gli istituti occupati possano essere una decina.

Questa la situazione aggiornata delle proteste:

I.I.S.S. Pio La Torre: Stato di occupazione per denunciare le pessime condizioni infrastrutturali e igieniche. Gli studenti sono pronti a oltranza consentendo comunque l’accesso ai docenti.

Stato di occupazione per denunciare le pessime condizioni infrastrutturali e igieniche. Gli studenti sono pronti a oltranza consentendo comunque l’accesso ai docenti. Liceo Scientifico Galilei: Occupate sia la sede centrale che la succursale in segno di solidarietà e per chiedere una scuola basata sul pensiero critico.

Occupate sia la sede centrale che la succursale in segno di solidarietà e per chiedere una scuola basata sul pensiero critico. Istituto Mario Rutelli: Occupazione avviata ieri mattina, nonostante alcune spaccature interne alla rappresentanza studentesca.

Occupazione avviata ieri mattina, nonostante alcune spaccature interne alla rappresentanza studentesca. Einaudi-Pareto: Occupazione annunciata in partenza, con forte preoccupazione espressa dalla dirigenza scolastica sulla gestione della sicurezza.

Occupazione annunciata in partenza, con forte preoccupazione espressa dalla dirigenza scolastica sulla gestione della sicurezza. Liceo Classico Umberto I: Occupazione attiva già dalla scorsa settimana. Gli studenti gestiscono attività alternative (conferenze, sport, tutoraggio) e chiedono sportelli psicologici, educazione affettiva e ripristino dei riscaldamenti.

Occupazione attiva già dalla scorsa settimana. Gli studenti gestiscono attività alternative (conferenze, sport, tutoraggio) e chiedono sportelli psicologici, educazione affettiva e ripristino dei riscaldamenti. Regina Margherita (Plesso Guzzetta): Autogestione ripresa dopo l’interruzione dovuta al sisma, mossa da un’iniziativa spontanea non legata ai rappresentanti centrali.

Autogestione ripresa dopo l’interruzione dovuta al sisma, mossa da un’iniziativa spontanea non legata ai rappresentanti centrali. Benedetto Croce: Assemblea straordinaria per denunciare problemi strutturali cronici, tra cui bagni inagibili e il crollo parziale del tetto della sala professori avvenuto a maggio.

L’agitazione delle scuole non occupate

Ci sono, poi, numerose scuole che non sono occupate, almeno formalmente, ma dove gli studenti sono in stato di agitazione permanente. una di queste è il Liceo Classico Giovanni Meli dove gli studenti hanno organizzato sit-in e blocchi dei cancelli, inserendosi, talvolta anticipando, la scia di mobilitazioni che sta colpendo la città. A differenza di altri istituti (come il Galilei o l’Umberto I), al momento il Meli non è occupato durante le ore notturne quindi formalmente non si parla di occupazione. Così come per altre scuole.

La situazione a Catania, prime due occupazioni

Anche nel catanese la tensione studentesca e sociale è in aumento:

Istituto Karol Wojtyla: Protesta caratterizzata da un’assenza collettiva che ha lasciato deserti tutti e cinque i plessi, mirata a denunciare lo stato delle strutture e le carenze dei laboratori.

Protesta caratterizzata da un’assenza collettiva che ha lasciato deserti tutti e cinque i plessi, mirata a denunciare lo stato delle strutture e le carenze dei laboratori. Sciopero del 30 ottobre: Si registra una forte crescita delle adesioni studentesche in vista dello sciopero generale di fine mese, incentrato sulla protesta contro il carovita, la precarietà e l’economia di guerra.

Lo scontro post-sisma tra Presidi e Comune (Palermo)

A Palermo, poi, si è dipanato uno scontro a seguito del terremoto del 23 ottobre che ha aperto un fronte di forte polemica tra l’amministrazione comunale e i dirigenti scolastici. Tutto inizia dalla richiesta del Comune di Palermo nella quale il sindaco Roberto Lagalla e la Città Metropolitana hanno inviato una nota chiedendo ai presidi una “verifica visiva e speditiva” degli edifici (muri, solai, vie di fuga) per mappare rapidamente i danni e dare priorità ai tecnici professionali. Ma la reazione dei presidi è stata tutt’altro che collaborativa. L’ANP ovvero l‘Associazione Nazionale Presidi sezione di Palermo ha risposto duramente parlando di una “politica dello scaricabarile”. I presidi chiariscono di essere professionisti dell’istruzione e non ingegneri strutturisti. Rifiutano di firmare relazioni sulla sicurezza edilizia per non assumersi indebite responsabilità civili e penali, ricordando che la manutenzione spetta per legge agli enti locali proprietari. Chiedono verifiche formali immediate da parte di tecnici abilitati e della Protezione Civile. Una reazione a fronte della quale il Sindaco Lagalla si è detto incredulo definendo la polemica “strumentale” e ribadendo che la richiesta di collaborazione non intendeva in alcun modo sostituire i formali accertamenti di agibilità tecnica.