Ancora un furto in una struttura sanitaria dell’Asp di Palermo. il terzo colpo in poco più di un mese al poliambulatorio della Guadagna.

I ladri sono entrati ancora una volta al presidio territoriale di assistenza di via Giorgio Arcoleo portando via il computer, il monitor e la stampante che si trovavano nella stanza del direttore . Ad accorgersene il personale questa mattina, alla riapertura della struttura.

Oltre ai dispositivi elettronici, come se non bastasse, i ladri hanno forzato la gettoniera del distributore di caffè portando via poche decine di euro in monete.