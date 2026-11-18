La Sicilia il prossimo anno potrà contare su un tesoro da 7 miliardi e 300 milioni di euro. Lo conferma il via libera dell’Assemblea regionale siciliana alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (NADEFR) 2027-2029. Il via libera all’Ars è arrivato con 21 voti favorevoli e 6 contrari.

Si tratta di un passaggio chiave che apre ufficialmente la strada alla sessione di bilancio e fotografa un’Isola con i conti in ordine e prospettive di crescita più solide rispetto a quanto previsto solo pochi mesi fa.

I numeri della ripresa: PIL al +1,1% nel 2026

Il documento approvato a Sala d’Ercole aggiorna al rialzo le stime sul Prodotto interno lordo dell’Isola. Per il 2026, la crescita tendenziale passa dallo 0,5% ipotizzato lo scorso giugno all’1,1%. Ritoccato verso l’alto anche il dato relativo al 2025, che sale dallo 0,6% allo 0,7%.

Numeri che si inseriscono in un trend positivo già tracciato negli ultimi anni: tra il 2019 e il 2024 il PIL reale della Sicilia è cresciuto del 9,3%, staccando nettamente la media nazionale ferma al 5,8%. Guardando al futuro, lo scenario programmatico disegnato dalla Regione punta ancora più in alto, stimando una crescita dell’1,9% nel 2026, dell’1,6% nel 2027, dell’1,7% nel 2028 e dell’1,8% nel 2029.

Conti in ordine e la svolta dell’avanzo di amministrazione

Oltre alla spinta del PIL, il documento certifica il risanamento delle casse regionali. Il rendiconto 2025, già approvato dalla giunta, registra un avanzo di amministrazione di 7,365 miliardi di euro. Un traguardo che capovolge la situazione ereditata nel 2018, quando il disavanzo superava i 7,3 miliardi.

Questo risultato arriva dopo il via libera della Corte dei conti sul rendiconto 2024 e la chiusura, in soli nove mesi, dei giudizi di parificazione per tutti i cinque esercizi compresi tra il 2020 e il 2024.

Schifani: “Misure concrete per non lasciare indietro nessuno”

Soddisfatto il presidente della Regione, Renato Schifani, che sottolinea come i numeri debbano ora tradursi in ricadute reali sul territorio. «I dati sono positivi e confermano che l’economia siciliana continua a crescere, con prospettive per il 2026 migliori rispetto a quelle formulate soltanto pochi mesi fa – dichiara il governatore –. Il nostro impegno è fare in modo che questa crescita si traduca in un miglioramento concreto delle condizioni di vita di tutti i siciliani, senza lasciare indietro nessuno».

Schifani richiama poi le manovre messe in campo dall’esecutivo: «È questo l’obiettivo delle numerose misure che abbiamo messo in campo, da quelle contenute nella legge Coesione e crescita agli ulteriori interventi previsti nel disegno di legge di stabilità: sostenere i redditi delle famiglie, creare nuove opportunità di lavoro, rafforzare le imprese e contrastare la povertà e l’esclusione sociale».

Dagnino: “Dal disavanzo contabile a quello territoriale”

Sulla stessa linea l’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, che rivendica il cambio di passo narrativo ed economico dell’Isola. “Il 2026 è l’anno del risanamento dei conti regionali, delle parifiche dei rendiconti e del passaggio all’avanzo di amministrazione – afferma l’assessore –. C’è una Sicilia che troppo spesso ama raccontarsi come una terra irredimibile e c’è una Sicilia che cresce, investe e crede nel futuro. È questa la Sicilia che il governo Schifani vuole raccontare e della quale è protagonista”.

Per Dagnino la sfida ora si sposta sul terreno dello sviluppo e dei giovani: “Il nostro impegno è rafforzare ulteriormente la crescita e creare le condizioni affinché i giovani possano costruire il proprio futuro nella nostra terra e si possa passare dal superamento del disavanzo contabile al superamento del disavanzo territoriale con il resto del Paese”.

Le leve per lo sviluppo: Super ZES e incentivi

Per centrare gli obiettivi programmatici dei prossimi anni, Palazzo d’Orleans punta sulle misure contenute nella legge di stabilità 2026 e nella legge “Coesione e crescita” ovvero le variazioni di bilancio da 1,4 miliardi approvate da poco più di un mese. Tra i pilastri della strategia figurano l’attuazione della Super ZES regionale, gli incentivi per le nuove assunzioni, la facilitazione all’accesso al credito e il sostegno all’innovazione del tessuto produttivo isolano, con l’obiettivo di consolidare l’occupazione stabile e difendere il potere d’acquisto delle famiglie siciliane.

Deputati astenuti e polemiche dell’opposizione

Il gruppo parlamentare di Sud chiama Nord ha scelto di non partecipare al voto. Cateno De Luca giustifica questa scelta puntando il dito contro l’assessore all’Economia sulla gestione della Super ZES sicula (per la quale il movimento aveva chiesto uno stanziamento da un miliardo di euro): “A questa valutazione di merito si aggiunge l’atteggiamento quasi “fantozziano” dell’assessore Dagnino, che ha cercato goffamente di attribuirsi il merito della norma. Peccato che l’intero Parlamento abbia assistito allo scontro notturno sulla stabilità, placato solo dalla mediazione del presidente Gaetano Galvagno”. De Luca lancia infine un avvertimento in vista della manovra finanziaria: “Se l’intento dell’assessore è quello di vietnamizzare i lavori d’Aula, prepariamoci a trascorrere anche le festività natalizie a Palazzo dei Normanni, attendendo la Befana mentre saremo ancora in Aula a discutere la legge di stabilità”.

Attacca sul fronte sanitario il Movimento 5 stelle: “Dire che il disavanzo del bilancio sanitario scenderà dai 650 ai 400 milioni entro fine anno – afferma il deputato – è una castroneria. Arriveremo a fine anno a oltre 700 milioni. Le stime sono fondate su dati rilevati fino a giugno. Il terzo trimestre, che le aziende stanno rendicontando adesso non si può più correggere e poco si può fare per il quarto, perché gli impegni di spesa sono stati giá assunti”.

Le enormi spese, per De Luca, non sono servire ad evitare il disastro della sanità “che ormai è sotto gli occhi di tutti”.

“La migrazione sanitaria – dice – è schizzata a quasi 260 milioni l’anno, le famiglie sono costrette ad andare fuori per curarsi o a rinunciare alle cure, i direttori generali hanno fatto un lavoro pessimo e nonostante le promesse del governo e le decine di milioni di euro spese, le liste d’attesa non sono state per nulla abbattute, mentre i manager continuano a rimanere al proprio posto”.