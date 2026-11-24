Oltre al “tesoretto” da 640 milioni già sul tavolo della legge di stabilità, il centrodestra siciliano guarda già alla prossima mossa finanziaria per chiudere la legislatura con nuove risorse da mettere a terra. È uno degli accordi politici emersi durante il vertice di maggioranza che si è svolto ieri nella sede regionale di Fratelli d’Italia a Palermo: utilizzare una parte dell’avanzo di amministrazione della Regione Siciliana entro l’estate del 2027.

Al tavolo, al quale hanno partecipato i segretari regionali dei partiti e i capigruppo all’Ars insieme all’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, è stata tracciata una road map precisa per non lasciare congelate le somme accumulate nelle casse regionali grazie al percorso di risanamento dei conti e ai risultati positivi delle gestioni finanziarie del governo Schifani.

Il cronoprogramma: rendiconto, parifica e assestamento

Per centrare l’obiettivo servirà un vero e proprio tour de force tecnico e contabile da parte degli uffici dell’assessorato all’Economia. L’ipotesi condivisa dagli alleati punta infatti ad accelerare al massimo tutte le tappe istituzionali nei primi mesi del prossimo anno:

Approvazione del rendiconto 2026 in tempi rapidi da parte della giunta regionale;

Giudizio di parifica della Corte dei Conti;

Variazione e assestamento di bilancio all’Assemblea Regionale Siciliana entro l’estate 2027.

Solo al termine di questo percorso, infatti, l’avanzo libero diventa effettivamente spendibile e può essere destinato a nuovi interventi sul territorio, agli enti locali o alle categorie produttive.

La corsa prima delle elezioni dell’autunno 2027

La tempistica non è casuale e si intreccia inevitabilmente con il calendario politico. Come emerso anche nel confronto tra i leader della coalizione sulle prossime elezioni regionali del 2027, l’orizzonte condiviso resta quello della scadenza naturale della legislatura, fissata per l’autunno 2027.

Riuscire a sbloccare l’avanzo entro l’estate consentirebbe quindi al governo e alla maggioranza di programmare e assegnare queste risorse prima dello scioglimento dell’Ars e dell’avvio della campagna elettorale, evitando che restino bloccate fino all’insediamento del nuovo esecutivo.