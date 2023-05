L'evento in programma

L’Ordine degli Infermieri di Palermo organizza per il 12 maggio, giornata internazionale dell’Infermiere, un doppio evento. Di mattina, dalle 9 all’Nh hotel di Palermo si svolgerà il convegno dal titolo “Il futuro della professione infermieristica: infermieristica preventiva, di famiglia e di prossimità”, al quale prenderanno parte: il presidente della Regione, Renato Schifani, gli assessori regionali, Nuccia Albano e Giovanna Volo, il prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta. il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, il rettore Massimo Midiri, i vertici delle aziende sanitarie e ospedaliere cittadine, i presidente dell’Ordine dei Medici, delle professioni sanitarie.

I test previsti

In occasione della Giornata internazionale degli Infermieri, lungo la zona marina del Foro Italico, l’Ordine degli Infermieri di Palermo, in collaborazione con l’Asp di Palermo e Unipa, allestirà il ‘villaggio della salute’ aperto a tutti i cittadini, in cui saranno effettuati gratuitamente: mammografia, Pap Test o HPV Test, screening cardiovascolare (visita, ECG ed eventualmente ecocardiogramma), screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse, vaccinazioni anticovid e tradizionali, screening visivo pediatrico, screening melanoma, screening nefrologico e cardiologico pediatrico e screening malattie croniche non trasmissibili. Sarà anche garantito un servizio di prevenzione veterinaria, con l’applicazione di microchip agli animali domestici.

Il programma delle prestazioni

Il programma completo delle prestazioni assicurate dall’Asp di Palermo prevede

1) Mammografia (screening del tumore della mammella per donne di età compresa tra 50 e 69 anni);

2) Pap Test o HPV Test (screening del tumore del collo dell’utero per donne di età compresa tra 25 e 64 anni);

3) Distribuzione del Sof Test (persone tra 50 e 69 anni nell’ambito dello screening del tumore del colon retto);

4) Screening cardiovascolare (visita, ECG ed eventualmente ecocardiogramma);

5) Screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse (HIV, Epatite C e Sifilide);

6) Vaccinazioni anticovid e tradizionali (Anti HPV; Anti Meningococco B; Anti Meningococco ACWY; Anti Difterite, Tetano, Pertosse a; Polio; Anti Morbillo, Parotite, Rosolia e Varicella);;

7) Screening visivo pediatrico (3-8 anni; per ambliopia, strabismo e deficit visivi).

8) Screening melanoma (visita dermatologica);

9) Screening malattie croniche non trasmissibili;

10) Prevenzione randagismo (microchip gratuito per i cani);

11) Sportello amministrativo (cambio medico, esenzione ticket per reddito, duplicato tessera sanitaria, etc.)

12) Associazione Italiana Sindrome Fibromialgia

13 Associazione “Piccoli Guerrieri” screening nefrologico pediatrico

14) Associazione “ Piccoli Battiti” screening cardiologico pediatrico

In più partecipano all’esposizione stand le società che curano le prestazioni domiciliari come : SAMOT, SAMO, OSA e MEDICASA.