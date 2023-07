L’aggressione avvenuta nel Palermitano

Con una violenta testata manda all’ospedale il gestore di un lido a Balestrate, nel Palermitano. Il motivo? Non era d’accordo sulla tariffa per l’affitto di un pedalò. E per tutta risposta, per una manciata di euro, il cliente non ha esitato ad aggredire il titolare dello stabilimento balneare che è finito in ospedale. Indagano i carabinieri intervenuti in soccorso, l’aggressore denunciato.

La discussione

E’ successo ieri nel lido Lagoa di Balestrate, che si trova nel frequentato lungomare ovest “Felice D’Anna”. Ad essere denunciato per lesioni un uomo di Montelepre di 42 anni. Sarebbe stato lui a sferrare una testata al gestore del lido che è finito in ospedale a Partinico con lesioni al naso. Tra i due era sorto un battibecco a quanto pare per l’affitto di un pedalò. Sembra che il pedalò sia stato tenuto ben oltre l’orario e quindi il gestore del lido abbia chiesto la tariffa per due ore. Ne è nata una discussione culminata con la testata al volto.

Ferito e denuncia

La vittima, 62 anni, è finita all’ospedale di Partinico con una prognosi di 5 giorni. Il 42enne di Montelepre invece è stato denunciato dai carabinieri, intervenuti dopo l’aggressione, per lesioni. Le indagini comunque proseguono per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica.

Un’altra aggressione a Partinico

Proprio oggi si è consumata un’altra aggressione nella vicina Partinico sempre per motivi futili. Un ambulante ha preso a calci un operatore ecologico a Partinico, aggredito perché si era permesso di ammonire gli esercenti a non continuare a gettare rifiuti per strada. Ad intervenire la polizia e i vigili urbani. La vittima è finita in ospedale, dopo essere stata colpita alle spalle prima da uno spintone e poi da un calcio di una certa violenza. La situazione riportata alla calma, adesso indaga il commissariato cittadino per cercare di ricostruire con esattezza quanto accaduto.

