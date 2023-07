Aggressione nel Palermitano ad un netturbino

Un ambulante prende a calci un operatore ecologico a Partinico, aggredito perché si era permesso di ammonire gli esercenti a non continuare a gettare rifiuti per strada. Ad intervenire la polizia e i vigili urbani. La vittima è finita in ospedale, dopo essere stata colpita alle spalle prima da uno spintone e poi da un calcio di una certa violenza. La situazione riportata alla calma, adesso indaga il commissariato cittadino per cercare di ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Dove è successo

L’episodio è accaduto questa mattina nei pressi della villa “Regina Margherita”, in piazza Vittorio Emanuele Orlando. In quest’area era intervenuta una squadra addetta ai servizi abbandoni della Dusty, la ditta che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti a Partinico. Proprio qui tantissime volte è intervenuta la ditta con operazioni di bonifica per i continui abbandoni di rifiuti. In zona stazionano diversi ambulanti e molti rifiuti apparterrebbero proprio a loro. Pare che il netturbino, dopo aver raccolto i rifiuti, rivolgendosi agli ambulanti abbia intimato di non continuare ad abbandonare spazzatura. Il tempo di voltarsi e uno degli ambulanti avrebbe spinto l’operatore e colpito con un calcio.

Il potenziamento dei controlli per il decoro

Proprio in questi giorni il sindaco di Partinico Pietro Rao, insediatosi a novembre, più volte è intervenuto constatando il degrado ambientale collegato ai continui abbandoni di rifiuti. Nei giorni scorsi il primo cittadino è stato costretto a pubblicare un comunicato in cui “intimava” ai cittadini il rispetto dell’ordinanza di raccolta rifiuti porta a porta. Era stato notato che dopo il passaggio dei mezzi puntualmente diversi utenti mettevano il rifiuto esposto, creando quindi micro discariche in strade e marciapiedi. In questi giorni si stanno potenziando anche i controlli attraverso l’uso della videosorveglianza. Si rischiano multe sino a 500 euro e anche eventuali denunce alla Procura in caso di abbandoni di rifiuti speciali o pericolosi.

