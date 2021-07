Automobilisti dirottati su Statale 643 Polizzi Generosa-Scillato

Disagi per un Tir a fuoco nell’autostrada Palermo-Catania nella zona tra Scillato e Tremonzelli per ore si è assistito alla stessa scena andata avanti per mesi quando il viadotto Himera è crollato.

Il traffico veicolare è rimasto chiuso in direzione Palermo a causa del mezzo pesante che ha preso fuoco nei pressi della galleria Tremonzelli.

Tanti disagi per gli automobilisti costretti a percorre la statale 643 Polizzi Generosa-Scillato con uscita, per chi proviene da Catania direzione del capoluogo isolano, svincolo Tremonzelli e percorso lungo la Statale 120 fino a raggiungere l’abitato di Polizzi Generosa e successivamente SS 643 Polizzi-Scillato.

La stessa via utilizzata sei anni fa quando il viadotto Himera non era più praticabile dopo una frana. Automobilisti infuriati e traffico paralizzato principalmente dentro l’abitato di Polizzi Generosa.

A fine maggio tanta paura per un pullman che prese fuoco

A fine maggio, tanta paura per i passeggeri di un pullman che è andato in fiamme sulla A19. Il mezzo della ditta di trasporti Sais stava percorrendo l’autostrada Palermo Catania.

I passeggeri sono rimasti illesi. E’ accaduto sull’autostrada Palermo-Catania all’altezza dello svincolo di Ponte Cinque Archi in direzione del capoluogo etneo. L’autista del pullman dopo aver visto del fumo fuoriuscire dal vano motore riuscì a fermarsi in una piazzola di emergenza, subito dopo lo svincolo di Resuttano e prima di quello di Ponte Cinque Archi, e a far scendere i passeggeri che sono rimasti illesi.