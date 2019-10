Tra Balestrate ed Alcamo

Incidente sulla Palermo Mazara del Vallo tra Balestrate ed Alcamo.

Un grosso Tir ha perso il rimorchio che si è adagiato sull’intera carreggiata bloccando il transito. La motrice è finita sul guard rail e l’autista e stato sbalzato giù dal parabrezza finendo sulla corsia di sorpasso sull’opposta carreggiata in direzione Palermo. Le sue condizioni sono molto gravi ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso in ospedale.

In direzione Mazara del Vallo il transito è bloccato. Le pattuglie della stradale e gli operai dell’Anas stanno cercando di liberare le vetture e i mezzi rimasti bloccati dietro il Tir. In direzione Palermo dopo aver effettuato il soccorso dell’autista il traffico e tornato regolare.