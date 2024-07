La Regione Siciliana ancora inadempiente nei confronti dei tirocinanti: 189 in attesa di ricevere i pagamenti e 103 idonei bloccati da 5 mesi senza paga. Sono circa 300 i tirocinanti siciliani che attendono da mesi il pagamento delle somme loro spettanti per i percorsi formativi svolti nell’ambito del programma “Avviso 22” della Regione Siciliana. Di questi, 189 devono ancora ricevere l’intero compenso pattuito, mentre 103 sono già stati dichiarati idonei ma da 5 mesi non percepiscono lo stipendio.

Denuncia del portavoce dei tirocinanti

La situazione paradossale è stata denunciata nuovamente da Oreste Lauria, portavoce regionale dei tirocinanti, che punta il dito contro la mancata firma del decreto esecutivo di pagamento da parte degli uffici regionali preposti. Il ritardo appare ingiustificato, dal momento che i fondi europei destinati al programma sono stati erogati già nel 2018. “Nessuno negli uffici competenti è in grado di spiegare come mai la liquidità sia improvvisamente scomparsa”, tuona Lauria, che la prossima settimana tornerà al Dipartimento Lavoro di Palermo per chiedere spiegazioni. Una situazione kafkiana che si protrae da quasi 5 anni, nonostante le ripetute sollecitazioni agli organi istituzionali.

Difficoltà economiche e flop del programma

Nel frattempo, la maggior parte dei tirocinanti versa in condizioni di disoccupazione e difficoltà economica secondo Lauria secondo cui il programma di formazione e inserimento lavorativo, fiore all’occhiello della Regione negli intenti, si è rivelato un flop: poche le opportunità concrete di impiego al termine del percorso. Una beffa per centinaia di giovani e meno giovani, che si trovano oggi senza lavoro né sussidi in una Regione con un elevato tasso di disoccupazione.

Le pratiche rischiano di non essere liquidate

Nei giorni scorsi in aula all’Ars l’interrogazione parlamentare dell’avviso 22, 189 pratiche rischiano di non essere più liquidate dall’assessorato al lavoro, con i pagamenti ancora non ottenuti dai tirocinanti e solamente 170 le assunzioni in 1.741 tirocini formativi attivati. Di 1.741 tirocini attivati, solamente in 1.400 sono stati pagati anche se quasi sempre con larghi ritardi. Ancora oggi rimangono 412 tirocinanti in attesa di ricevere il dovuto pagamento, di questi un centinaio già sono stati pagati con alcuni bimestri e in 300 dopo 3 anni e mezzo sono rimasti senza alcun pagamento. Tirocini da 6 a 12 mesi di 500 euro mensili con pagamento bimestrale. DDR da 1.000. Da controlli effettuati 207 tirocinanti risultano idonei al prossimo pagamento, di questi sono 314 DDR pagamenti in bimestre. Nei rimanenti 205 tirocinanti sono inclusi le 189 pratiche che rischiano di non essere ammesse al pagamento dall’assessorato al lavoro sono 304 DDR rimanendo in attesa se mai ci saranno le condizioni per trovare una soluzione definitiva trovando un rimedio agli intoppi burocratici che persistono da molto tempo.

