Nella classifica spuntano anche Messina e Catania

Forse la citazione nel film di Johnny Stecchino non era poi così peregrina quando si citava il caos del “traffico” come uno dei problemi più grandi di Palermo. Metafore, o paradossi, a parte è proprio così e lo conferma il rapporto di Tom tom index. Il capoluogo siciliano è tre i territori al mondo che soffre maledettamente di questo fenomeno. Pesantissimo come un macigno se si vedono i numeri. E subito dietro ci sono anche Messina e Catania. Anche da quelle parti non si scherza mica.

A Palermo

L’anno di riferimento è il 2022. I calcoli effettuati dall’osservatorio del noto marchio che produce navigatori satellitari e che quindi ha monitorato gli spostamenti in auto di tutto il mondo. Ebbene, Palermo si piazza al 66° posto rispetto al caos causato dal traffico. E’ tra le città più lente al mondo. Mediamente si è calcolato che per percorrere 10 chilometri sci si impiega 20 minuti e 10 secondi. Anzi questa perfomance rispetto all’anno scorso migliorata di 20 secondi (!). mediamente ogni anno si resta imbottigliati nel traffico per ben 188 ore e La velocità media è attono al 25 chilometri orari.

A Messina

C’è poi Messina che invece si piazza al 77° posto, dunque la situazione è grosso modo la stessa. I numeri chiaramente sono leggermente migliori rispetto a Palermo. per percorrere 10 chilometri ci si impiega 19 minuti e 10 secondi, anche qui con un miglioramento di 20 secondi rispetto all’anno prima. si passa in macchina in coda 164 ore in un anno e si viaggia a 28 chilometri orari.

A Catania

Poco meglio a Catania, che invece è più distaccata ma non è certamente roba dell’altro mondo. Per individuarla si scivola al 112° posto per effetto dei suoi 17 minuti e 10 secondi. Miglioramento minimo rispetto allo scorso anno di appena 10 secondi. Si passano 157 ore nel traffico in un anno e si viaggi ad una media di 29 chilometri orari.

Like this: Like Loading...