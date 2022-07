Abbattuta la storica torre dell'area di Tommaso Natale

Entrano nel vivo i lavori di demolizione dell’ex stabilimento Coca Cola di Tommaso Natale, a Palermo. Sulla struttura, negli ultimi, si sono susseguite varie illazioni in merito alla possibile destinazione d’uso. Da un cinema multisala al progetto di un nuovo store Decathlon: sono tante le ipotesi fatte negli anni. Poi però nulla si è concretizzato, fino all’inizio dell’anno, quando è partito l’iter per realizzare un nuovo supermercato targato Lidl. Lavori che stanno procedendo spediti. Ad immortalare l’evento alcuni residenti che, questa mattina, hanno scattato una foto che passerà agli annali, ovvero la demolizione della torretta Coca Cola per opera di una gru.

La vicenda dell’ex stabilimento Coca Cola

Lo spazio di Tommaso Natale attende da anni una riqualificazione. Come sopra ricordato, l’idea iniziale prevedeva la realizzazione di un cinema multisala, con un paio di ristoranti annesse. Le operazioni si sono però arenate, portando poi al sequestro dell’area. Fatto che non aveva fermato l’interesse di alcuni investitori, anche importanti. Come nel caso di Decathlon, compagnia posizionata sul campo del retail sportivo. L’azienda aveva presentato un progetto da circa 20 milioni di euro. A frenare tutto però i pareri negativi del Suap in merito a questioni urbanistiche. Motivi ostativi che hanno portato il brand sportivo ad investire altrove, ovvero prima a Trapani e poi all’interno del centro Poseidon di Carini. A luglio dello scorso è stato il turno di Lidl. Operazione che ha incassato il bene placet dell’allora Amministrazione Orlando. Si arriva così ai giorni nostri, con l’abbattimento della torre e l’inizio dei lavori.