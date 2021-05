Non destano preoccupazione

Ricoverati a Marsala l’assessore Toni Scilla e la moglie

Infettati anche due membri dello staff di Gianfranco Micciché

Positivo anche l’assessore regionale al Welfare Antonio Scavone

L’assessore regionale all’Agricoltura, Toni Scilla, è stato ricoverato al Covid hospital di Marsala (TP), ma le sue condizioni di salute non destano particolare preoccupazione. Ricoverata nello stesso ospedale anche la moglie, anche lei positiva al covid. Anche le sue condizioni non sono preoccupanti. Una decina di giorni fa l’esito del tampone, che aveva fatto scattare l’allarme e la quarantena per tutta la giunta del governo Musumeci, adesso, il ricovero in ospedale. Lo riporta il Giornale di Sicilia.

Positivi due membri dello staff di Miccichè

Scilla sabato scorso era risultato positivo dopo che aveva fatto un tampone dopo la comparsa di lievi sintomi che avevano fatto pensare proprio al Covid19, poi confermato. Ma il virus è entrato pure nella segreteria del presidente dell’Ars, Gianfranco Micciché, infettando alcuni giorni fa due membri dello staff, entrambi asintomatici.

Positivo al covid anche Scavone

Un altro componente del governo Musumeci nei giorni scorsi è risultato positivo al Covid19. Si tratta dell’assessore regionale al Welfare Antonio Scavone che ha, dunque, fra le sue deleghe il Lavoro. L’assessore ha contratto il virus nonostante abbia fatto il vaccino lo scorso dicembre, la conferma è arrivata dal tampone molecolare fatto dopo che quello rapido aveva dato esito negativo. Per effetto della positività di Scilla l’intera giunta regionale era stata posta in quarantena precauzionale in attesa dei tamponi di riscontro risultati, poi, tutti negativi.