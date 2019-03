La missione del Ministro

“A proposito di grandi opere che ci piacciono e che servono davvero ai territori, mi fa piacere annunciare proprio da qui, dalla Sicilia, che oggi Anas pubblica in Gazzetta il bando per la costruzione del collegamento tra la Statale 683 e la variante di Caltagirone”. Lo dice il ministro Danilo Toninelli.

Toninelli in Sicilia per una due giorni di focus sulle infrastrutture, si è recato a Catenanuova, nell’Ennese, per l’avvio dei lavori della realizzazione della nuova linea ferroviaria Palermo-Catania, prevista a doppio binario.

“Un’opera importantissima – aggiunge – per avvicinare i distretti di Catania e Ragusa ai porti di Gela e Augusta. Parliamo di lavori per 120 milioni di euro, dunque una vera grande opera che aumenterà la competitività del sistema siciliano”.

