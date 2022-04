Dal 3 al 4 maggio il contest musicale Festival 2022

Torna il Festival di Massimo Minutella. E’ tutto pronto per la decima edizione della kermesse ideata da Massimo Minutella, Festival 2022. L’appuntamento è per le sere del 3 e del 4 maggio, quando i venti concorrenti in gara si contenderanno l’eredità di Chris Clun e Simone Riccobono, vincitori dell’ultimo contest con una cover dei Maneskin. L’ultima edizione si è svolto a novembre dell’anno scorso. Adesso si ritorna in scena. Appuntamento, dunque, al Teatro Golden di Palermo per ascoltare comici, attori e cabarettisti che si cimentano con le canzoni più famose della storia di Sanremo, la capitale della musica italiana.

Volevo condurre Sanremo ma..

“Il mio sogno è sempre stato condurre il festival di Sanremo, ma siccome non mi chiameranno mai a condurlo ho inventato questo progetto, giunto alla sua decima edizione, grazie ai nostri meravigliosi concorrenti e grazie al fantastico pubblico che ci segue con passione e attenzione”. Festival 2022 è un vero e proprio contest musicale, che mette alla prova le doti canore di comici attori e artisti siciliani con le canzoni che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo. Tutti gli artisti saranno accompagnati nelle loro esibizioni dalla LAB Orchestra diretta dal Maestro Giuseppe Preiti.

Le due serate saranno trasmesse in diretta su www.blogsicilia.it, in contemporanea su Video Regione canale 16 del digitale terrestre, sui social: sulla pagina Facebook di Casa Minutella e su Radio Fantastica. Il concorso funzionerà in questo modo. A ogni artista che concorre al festival verrà assegnato un codice di televoto. Il pubblico in sala, ma anche chi segue da casa, potrà votare il suo preferito tramite WhatsApp al numero 328.6442021 o sulla pagina dedicata: www.blogsicilia/festival

Ecco i concorrenti di Festival 2022

Sasà Salvaggio I Quattro Gusti Rossella Leone Daniela Pupella Eliana Chiavella Monia Arizzi Massimo Spata Giuseppe Castiglia Giovanna D’Angi Gino Carista Carlo Kaneba Salvo Palumbo Sergio Vespertino Ernesto Maria Ponte feat. Salvo Piparo I Badaboom Stefano Piazza Alessandro Gandolfo Caterina Salemi Chris Clun Simone Riccobono