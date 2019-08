Ritorna per il sesto anno consecutivo Ventodamare, il Festival internazionale del vento e del mare, che colorerà il cielo della costa palermitana grazie ai multiformi aquiloni provenienti da tutto il mondo da giovedì 29 a sabato 31 agosto a Campofelice di Roccella (Pa), sul lungomare Mediterraneo nei pressi della Torre araba e da domenica 1 a mercoledì 4 settembre a Palermo sulla spiaggia di Romagnolo. Inoltre, la mattina di martedì 3 settembre gli aquilonisti si esibiranno presso l’aeroporto Falcone e Borsellino.

“Un’edizione che si prospetta ricca di emozioni – commenta Valeria Piazza, Presidente dell’Associazione Officine Culturali Costanza d’Altavilla che organizza la manifestazione – con numerose attività che animeranno questo scorcio d’Estate per cui ci piace ringraziare l’amministrazione comunale di Campofelice di Roccella, guidata dal sindaco Michela Taravella, che ha accolto con grande calore questa manifestazione sul suo territorio, apprezzandone i risultati raggiunti negli scorsi anni e il vice sindaco di Palermo, Fabio Giambrone, che ha creduto in questa manifestazione, volendola portare per la prima volta a Palermo”.

Numerose le attività programmate per la settimana: laboratori di educazione ambientale, dimostrazione di salvataggio in mare, spettacoli di musica lirica e danza, laboratori artistici e di riciclo creativo, tornei di beach volley, conferenze sulle tematiche ambientali e laboratori di costruzione di aquiloni. Inoltre, la sera di sabato 31 agosto, in collaborazione con la Diocesi di Cefalù, “Nella notte … Laudato si’”: volo notturno di aquiloni in occasione celebrazione della Giornata del Creato.

Infine gli appassionati di fotografia potranno “catturare” gli istanti più belli della manifestazione e partecipare al “Challenge Instagram”; hashtag ufficiale della manifestazione #ventodamare19.

E ancora: domenica 25 agosto dalle ore 18, i volontari di Retake Palermo prepareranno il campo volo, ripulendo la spiaggia di Romagnolo che in queste settimane estive, ma non solo, è stata vittima di degrado e vandalismo.

Il Festival internazionale Ventodamare è organizzato dalle Officine Culturali Costanza d’Altavilla e da Retake Palermo e gode del patrocinio dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, del Comune di Palermo, del Comune di Campofelice di Roccella, della Diocesi di Cefalù, di GESAP – Aeroporto di Palermo e dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Palermo.

Partners della manifestazione: Ufficio Comunicazioni Sociali – Arcidiocesi di Palermo, Parrocchia San Giovanni Bosco, Associazione Cuore Che Vede Palermo, Parrocchia San Gaetano Maria SS del Divino Amore – Palermo, Parrocchia Maria SS delle Grazie Roccella – Palermo, UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, Pro Loco di Campofelice di Roccella, SICS – Scuola Italiana Cani Salvataggio, Azzizzart, Comitato XIII Vittime, Associazione di Volontariato Luce nelle Mani, Guardie Ambientali Regione Siciliana, Le Ali – Protezione Civile, UGES, Associazione We Can Hope – Termini Imerese.