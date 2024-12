Anche quest’anno si rinnova la tradizione del presepe in piazza realizzato dal maestro Giuseppe Bennardo. Si tratta della trentottesima edizione e questo già la dice lunga sull’attenzione che la città riserva al presepe del maestro Bennardo.

L’evento natalizio quest’anno è stato voluto dal Parroco Pietro Scaduto della Chiesa di Santo Stefano protomartire alla Zisa.

Proprio nel quartiere Zisa è, dunque, esposto il presepe che anche quest’anno sta avendo un rilevante successo. Come ogni anno l’esposizione suscita interesse ed emozione grazie ai suoi personaggi realizzati a mano dall’artista.

Il maestro Giuseppe Bennardo, infatti, ogni anno arricchisce il suo presepe con nuovi personaggi, sempre realizzati a mano, durante i 12 mesi che intercorrono fra una esposizione e l’altra.

Ma non ci sono solo i personaggi. L’artista crea scorci meravigliosi per ambientare il suo presepe, scorci che creano grande suggestione e riportano a scenari di tempi passati. Il tutto è realizzato con materiali naturali come pietre, muschio e terracotta.

Per rendere i paesaggi realistici vengono inseriti riferimenti a usi e tradizioni del passato.

Il maestro quest’anno ha voluto legare il suo presepe anche all’evento simbolo di Palermo, il giubileo di santa Rosalia nel 400esimo anniversario. Per questo nel presepe è stata inserita proprio una statua che richiama l’anniversario rosalino appositamente realizzata.

L’aggiunta della santa patrona di palermo al presepe vuole rappresentare l’abbraccio protettivo proprio di santa Rosalia all’opera.

Il presepe è visitabile nei locali appositamente dedicati della parrocchia di Santo Stefano protomartire alla Zisa fino al 6 gennaio