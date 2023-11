Et fiat lux. Di nuovo. Acceso nel pomeriggio, alle 17.30, l’impianto di illuminazione pubblica nella zona industriale di Brancaccio a Palermo. Si tratta di lavori di miglioramento ed adeguamento al codice della strada della viabilità interna della zona. Torna quindi la luce in un ampia zona industriale del capoluogo siciliano.

Lavori per quasi 3 milioni di euro

Il progetto ha avuto un importo complessivo di quasi 3 milioni di euro, ossia di 2.929.251,32 euro. I lavori sono stati eseguiti tra la fine del 2020 e il 2021.

L’entità dei lavori e le vie interessate







I lavori hanno interessato il rifacimento delle sedi stradali di via Corleone, dal ponte di via Giafar all’incrocio con via Zaban, Via Ducron, Via Favier, Via Ferruzza, Via Ingham, Via Langer, Via Mattei, Via Pecoraino (nuovo prolungamento), Via Testasecca, Via Utveggio e via Zaban (circa 100.000 metri quadrati di superficie stradale.

Ed inoltre, l’impianto di pubblica illuminazione (sostituzione di circa 250 lampade e di 30 pali completi); l’impianto di raccolta delle acque piovane, (pulizia di circa 390 caditoie); della segnaletica verticale e orizzontale (circa 200 segnali stradali, circa 20.000 metri di strisce longitudinali e circa 40.000 metri quadrati di isole spartitraffico, strisce pedonali).

Inoltre è stata interessata anche la rotatoria in via Pecoraino; la potatura degli alberi di taglia grande (circa 250). E ci sono stati Lavori ultimati e collaudati.

Le parole di Macchiarella

“Ad un anno esatto dalla nota del sindaco che mi incaricava di dirimere la controversa matassa relativa alla mancata accensione dell’impianto di via Pecoraino finalmente e anche a seguito della relazione da me prodotta nei mesi successivi, contenente collaudi, certificazioni e risultanze varie, sono orgoglioso che si sia messa fine a questa ‘querelle’ con l’accensione di tutti i punti luce ricadenti in quei circuiti. L’amministrazione comunale con il Sindaco Lagalla in testa ha dimostrato che anche sulle questioni in cui la burocrazia sembrava voler pregiudicare e vanificare gli sforzi di tutti, la sensibilità e la voglia di superare le “carte bollate” può e deve prevalere. Per questo voglio ringraziare personalmente il sindaco Lagalla da cittadino primo e da amministratore poi”, così il coordinatore cittadino di Forza Italia, Domenico Macchiarella.